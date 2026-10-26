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第61屆金鐘獎活動即將進入尾聲，活動最後一段的主持人時間，陳庭妮穿著粉紅色洋裝走下觀眾席，邀請戲劇類最佳女主角入圍者一起「折手指」，為了得金鐘獎有做過這5件事的人，必須折一隻手指，而其中包括了「擔心妝髮不好看、敲妝髮師、去拜拜、準備得獎感言、準備得獎表情」，想不到全部把手指折下來的只有陳庭妮一個人。活動後半，陳庭妮邀請鍾欣凌、謝欣穎 、楊貴媚、柯佳嬿、邵雨薇五人一起玩折手指遊戲，以下提到的5個條件，但凡其中有任何一項符合條件，就必須折一根手指，折完手指頭的人就輸了。問題第一個是「為了今天晚上有飲控，怕自己妝不好看的人」，有趣的是，當下鏡頭馬上對焦了圓嘟嘟的鍾欣凌，因為她認為飲控也沒有用了，「我也影響不到了，因為一樣漂亮，最漂亮。」接著第二題則是敲妝髮師，因為明星妝髮師的檔期特別難喬，因此很多常配合的都已經被別人給訂走了，然而現場只有陳庭妮自己折了手指。第三項則是「為了今天有去拜拜，或者護身符的人請折。」意外的是，柯佳嬿並沒有折下手指，她呆呆地說：「因為本來去拜拜，但是因為颱風...」，透露自己本來想去，但後來沒能去成。最後兩樣則是問有沒有準備得獎感言，跟模擬得獎的樣子，最後是由楊貴媚得下了金鐘獎戲劇類最佳女主角獎，透過《我們與惡的距離2》再度封后。