我是廣告 請繼續往下閱讀

《我們與惡的距離2》拿下金鐘61最大獎「戲劇節目獎」，楊貴媚上台時擁抱頒獎嘉賓李心潔，謝欣穎、周渝民、黃鐙輝坐了一整個晚上也終於上台，製作人林昱伶幽默說，「國師」唐綺陽建議現在很適合回顧，要大家去OTT平台重新收看，支持台劇。大慕影藝製作旗艦戲劇《我們與惡的距離Ⅱ》此次入圍戲劇節目獎、導演、編劇、男女主角、男女配角等13項大獎，成為本屆入圍最多的作品。故事由一場隨機縱火以及殺警兩件重大事故展開，隨之而來的國民法庭開庭審理，帶出角色們背後隱藏錯綜複雜的人生交疊，以及難以言說的因果關係。多年之後再次挑戰《與惡》，林君陽導演認為第二季的難度比起第一季升級太多，根本是同時拍了好幾部戲的量體。雖然是全新的故事，但又期待能做到《與惡I》想延續的命題和既視感。而對於「接住」這個導演濃縮出來的關鍵字，他則是認為，劇中的角色有人被接住，有人被漏接，如同現實生活的真實狀況，「觀眾會期待第一季的某些情緒再現，會有的，但也略有不同，歡迎大家和我們一起走進故事裡。現實或許沒那麼好，但我們想指出一個方向，希望大家或許能往那個方向再靠近一點點。」