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冰島航空為何要找尋全球最爛攝影師？

全球最爛攝影師抵達冰島後驚嘆風景

冰島航空今年四月曾向全球招募「世界最爛攝影師」，在數萬人中，來自法國巴黎的莫特瑪（Blanche Mortemard）雀屏中選，她前往冰島展開為期十天的冒險之旅，她的照片近期也被冰島航空公開，莫特瑪也向媒體透露前往冰島執行這項挑戰的心得，她在看到冰島壯麗的景色時心想，這風景「連我都不可能拍爛吧」。根據Euronews報導，當冰島最壯麗的風光遇上「全球最爛攝影師」，會擦出什麼火花？冰島航空（Icelandair）安排莫特瑪展開了一場為期10天的冒險，儘管一張照片勝過千言萬語。光線、陰影、景深與色彩都能表達出照片中的故事。然而，冰島航空卻決定打破這項常理。莫特瑪坦言，自己在徵選前遞交的作品幾乎是一整卷爛照片的相簿，在多達12萬7,642名自認缺乏攝影天份、爭相角逐「全球最爛攝影師」頭銜的競爭者中，莫特瑪隨手拍下的作品脫穎而出。冰島航空藉由這項名為「超級爛攝影師」（Really Bad Photographer）的宣傳企劃，試圖向全球民眾證明，即便攝影技能值為零，任何人都能拍出這冰島的絕美風景。冰島航空全球行銷總監布林約爾夫松（Gísli S. Brynólfsson）指出，自2025年以來，面對AI生成影像的崛起以及誤導性旅遊資訊的泛濫，公司一直致力強調冰島作為旅遊首選地的真實風貌。他強調，若要呈現冰島的影像面貌，根本不需要AI。他透露，這項企畫源自冰島航空在社群平台上分享雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）火山噴發與極光的真實照片，當時引發關於照片真偽的討論，公司才意識到，民眾竟然已經不再相信網路上與冰島相關的影像了。因此，他們企畫的核心概念十分純粹，真正的冰島無須濾鏡加持就能令人嘆為觀止，更不需要專業攝影師來襯托。即使是最差勁的攝影師，也能在冰島拍出好照片。究竟是什麼讓莫特瑪的作品集脫穎而出？布林約爾夫松表示，在莫特瑪的案例中，她展現的「笨拙天賦，是任何人模仿不來的」。莫特瑪先前從未去過冰島，在十天的旅程中，她在島上拍下了多達7,000張照片。但她也坦言，「拜網路上琳瑯滿目的冰島照片所賜，我原本就知道這個國家長什麼樣子；在真正出發前，我看過這裡的地貌、冰川、山脈與瀑布，但我從沒想過，在這麼短的時間內，身邊竟會圍繞著如此多樣而截然不同的景觀。」她的旅程剛下飛機便立刻展開，地點位於距離首都雷克雅維克約50公里的雷克雅內斯，也正式拉開了她這段「爛攝影師」非常規職業生涯的序幕。手握自己所信賴的相機，她見證了半島上的熔岩原與藍湖（Blue Lagoon）地熱溫泉，認識了當地居民，甚至還向一名同行遊客發起「最爛攝影師對決」，看誰能拍出更加慘不忍睹的照片。過程中，她也品嘗了當地知名的黑麥麵包。在一段攝影遠征行程中，她探訪了多處冰島名勝，包括風景如畫的塞里雅蘭瀑布（Seljalandsfoss）、傑古沙龍冰河湖（Jökulsárlón）以及惠爾山（Hverfjall）火山口。沿途她還領取了一份挑戰賓果卡，任務包括拍一張「具代表性的自拍」、親眼見證間歇泉噴發、與有趣的道路標誌合照，以及探訪20座瀑布。然而，即便一覽了冰島出色的自然景觀，也絲毫沒有動搖她身為「爛攝影師」的地位。她表示，有好幾次自己望著山巒和瀑布心想「這連我都不可能拍爛吧」，但她也自嘲，自己身為爛攝影師的本質依舊嶄露無遺，從許多照片可發現，她的手指時不時就會在畫面邊角「搶鏡」。莫特瑪認為，自己在這段時間內其實有所進步，開始花更多心思思考自己想捕捉什麼、以及手指到底擺在哪，當然，大部分照片都還是有手指入鏡。她覺得這趟旅程拍得最好的一張是在凱德靈加火山群（Kerlingarfjöll），山脈的色彩加上她新領悟的構圖技巧，在相機裡呈現得非常出色。莫特瑪表示，這趟體驗不僅讓她磨練出全新的攝影技能，也改變了她的旅行型態。在完成了這趟於單一旅程中見識並體驗無數風貌的冰島公路自駕行後，她預計未來也會採取這種旅行模式，「我會多考慮公路自駕遊，而不再只是在同一個地方停留太久。」