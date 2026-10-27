中央氣象署表示，未來一周將有3波東北季風接力影響，今（27）日起北台灣、宜蘭白天高溫降至25至26度，早晚低溫下探20至23度，空曠地區不排除跌破20度，天氣轉為濕涼，降雨方面，桃園以北、東半部將出現局部短暫雨，明晚至周三（10月28日）清晨東北部慎防較大雨勢。此外，煙花颱風最快今天白天有機會增強為強烈颱風，但預估將轉向日本南方海面，對台灣沒有影響。
今天天氣：東北季風增強 桃園以北有雨
10月27日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，晚上東北部有局部較大雨勢，新竹以南多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東約22至24度，白天北部及東北部高溫25、26度，感受稍涼，其他地區約27至31度，南部內陸地區會再更高一些。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：北台灣整天濕涼 清晨東北部大雨
10月28日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：煙花颱風將轉強颱 路徑會大轉彎
氣象署提到，周四、周五東北季風減弱，僅剩基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後南部山區有零星短暫雨；周六迎接第二波東北季風，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東有零星雨，周日減弱，僅大台北、東半部有雨；下周一則是第3波東北季風影響，北部、東半部降雨機率將再度增加
此外，今年第30號颱風「煙花」，預估最快今天白天就有機會增強為強烈颱風，受到副熱帶高壓導引，未來5天將朝偏西至西北西方向移動，預估後續會往北轉向，朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。
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10月27日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，晚上東北部有局部較大雨勢，新竹以南多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東約22至24度，白天北部及東北部高溫25、26度，感受稍涼，其他地區約27至31度，南部內陸地區會再更高一些。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：北台灣整天濕涼 清晨東北部大雨
10月28日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提到，周四、周五東北季風減弱，僅剩基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後南部山區有零星短暫雨；周六迎接第二波東北季風，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東有零星雨，周日減弱，僅大台北、東半部有雨；下周一則是第3波東北季風影響，北部、東半部降雨機率將再度增加
此外，今年第30號颱風「煙花」，預估最快今天白天就有機會增強為強烈颱風，受到副熱帶高壓導引，未來5天將朝偏西至西北西方向移動，預估後續會往北轉向，朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。