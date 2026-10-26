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秦漢以《忘了我記得》拿下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，迷你劇集評審召集人姚經玉揭露，他在決選階段獲得8票支持，奪獎關鍵在於年齡、演技與人生經歷全都與角色完美契合，直言秦漢的表演已達到「爐火純青」境界，難得碰上天時、地利、人和全部到位的作品，最終成功抱回迷你視帝。秦漢在《忘了我記得》中飾演逐漸失去記憶的爸爸，從最初調皮、可愛的老頑童，到病情加劇後開始認不得身邊的人，角色狀態不斷轉變。他與謝盈萱飾演的女兒有大量對手戲，父女在陪伴、爭執與告別之間拉扯，秦漢沒有刻意放大失智症狀，而是透過眼神、語氣及細微反應呈現角色變化。談到秦漢勝出的原因，姚經玉表示，其他競爭者的努力、演技層次都能被看見，但秦漢呈現出來的是另一種成熟狀態，「剛好他的年齡、他的演技、他的經歷，各方面到了一個爐火純青的程度。」角色與演員彼此成就，讓表演顯得格外自然。姚經玉形容，秦漢這次如同遇上「天時地利人和」，各項條件全都在《忘了我記得》中同時到位，「這種狀況一般來講，很難碰到。」評審經過多輪討論後，秦漢在最終表決獲得8票支持，以明顯優勢勝出。本屆迷你視帝入圍者還包括《親密之海》李銘順、《客家電影院－屋下無人》侯彥西、《大仙尪仔》洪都拉斯及《回魂計》傅孟柏，角色類型與表演方式各不相同。秦漢最終憑藉內斂、自然且充滿生命厚度的演出脫穎而出，也證明表演不必刻意展現技巧，當演員的人生經驗與角色完整融合，細微反應就足以打動觀眾與評審。另外，瑞瑪席丹在《親密之海》獲得迷你視后，對此姚經玉指出她此次的演出相當特別，雖然瑞瑪席丹擁有鮮明的混血外型，進入角色後卻完全擺脫外貌帶來的限制，「會讓你完全相信這個角色」，觀眾不會因為她的外型而分心。此外，瑞瑪席丹在劇中同時面對多段關係，感情對象包括男性與女性，每段情感的狀態、濃度及相處方式都不同，但她都演得令人信服。姚經玉認為瑞瑪席丹整體表演具有極大的幅度與跨度，因此在經過4輪討論後，以7比2擊退李心潔，首次入圍金鐘就成功封后。同樣以《回魂計》入圍的舒淇，在評選初期也曾被評審討論，不過隨著意見逐漸集中，李心潔率先從同劇兩名女主角中脫穎而出，成為瑞瑪席丹在最終決選的主要對手。謝盈萱憑《忘了我記得》展現超越過往作品的表演層次，也一路被討論至倒數第二輪，可見本屆女主角獎競爭之激烈。迷你劇集男配角獎同樣戰況激烈，姚經玉透露，王柏傑在評選初期獲得不少評審大力支持，評審認為他在《乩身》中飾演三太子的演出已跨越過去的自己，角色不只具有鮮明魅力，更對男主角及整部作品產生重要影響。不過，王柏傑約在第一或第二輪投票後止步，最終由唐從聖憑《我的陽過阿公》勝出。入行近30年的唐從聖，過去以主持、模仿及喜劇表演為人熟知，這次首度以演員身分入圍金鐘便順利得獎，也讓這座獎成為他演藝生涯極具意義的肯定。