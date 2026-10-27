中信兄弟台灣大賽苦戰6場，最終2勝4敗連續2年奪下亞軍，投手調度上相對受限，攤開32人出賽名單，攜帶15名投手中，出賽球員有10位，但多達4人都在2局以下，3位洋投勝騎士、羅戈與菲力士，聯手出賽8場、累積36.1局，等於承擔局數超過67.9%，本土投手方面，貢獻最多的是兩度出賽的鄭浩均，為6.1局，其中多達5人最終都沒有出賽。
兄弟G4起更仰賴洋投 呂彥青、蔡齊哲也氣力放盡
中信兄弟本屆台灣大賽，前2場牛棚相對穩固，江忠城、蔡齊哲、呂彥青與李振昌4位主力都有登板無失分，但第三場出現鬆動，江忠城、呂彥青與最後收尾的余謙都有失分，第4戰退無可退，最終選擇由首戰先發的勝騎士出戰，自第6局一路投到第10局，花費73球，最終由菲力士登板收尾。
G5，兄弟在中段最穩定的呂彥青也出現疲態之下，最後又讓菲力士吃下最後2局驚險勝出，本場G6並未讓呂彥青5度登板，菲力士又連2場出賽下，在鄭浩均出狀況之時，最後可用人手剩下蔡齊哲，結果也遭到狙擊，單局被攻下5分就此為比賽定調。
G6只能靠本土硬撐 蔡齊哲也被攻破
端看兄弟最後幾場用人，在比分膠著下，只有呂彥青、蔡齊哲是首要人選，江忠城則是次要，但前2者最後2戰先後因體能考驗失守，G4、G5還可以硬搬出洋投勝騎士、菲力士救場，但G6真的只能靠本土了。
兄弟本次台灣大賽攜帶15名投手，最終帳面上有10人登板，但陳琥、余謙、李振昌只在系列賽前3場各登板1場投1局，再扣掉3名洋投與鄭浩均，等於隨時依照戰局調度上場的，只有中生代的呂彥青、蔡齊哲與江忠城3人，蔡齊哲最終6戰出賽5場，呂彥青也有4場，5名投手魏碩成、鄭凱文、曾品洋、陳琥、謝榮豪、伍立辰都沒有正式上場紀錄。
味全龍洋投也很能吃局數 仍有12名投手登場
至於味全龍，在3洋投合力也扛下35.1局、G4黃暐傑吃滿5局情況下，最終仍有12名投手上場，林子昱、李超、陳冠偉與李凱威都出賽至少2場、投超過1局，還不算上本土洋將伍鐸，投手調度上確實相對有餘裕。
中信兄弟台灣大賽投手群出賽狀況：
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中信兄弟本屆台灣大賽，前2場牛棚相對穩固，江忠城、蔡齊哲、呂彥青與李振昌4位主力都有登板無失分，但第三場出現鬆動，江忠城、呂彥青與最後收尾的余謙都有失分，第4戰退無可退，最終選擇由首戰先發的勝騎士出戰，自第6局一路投到第10局，花費73球，最終由菲力士登板收尾。
G5，兄弟在中段最穩定的呂彥青也出現疲態之下，最後又讓菲力士吃下最後2局驚險勝出，本場G6並未讓呂彥青5度登板，菲力士又連2場出賽下，在鄭浩均出狀況之時，最後可用人手剩下蔡齊哲，結果也遭到狙擊，單局被攻下5分就此為比賽定調。
G6只能靠本土硬撐 蔡齊哲也被攻破
端看兄弟最後幾場用人，在比分膠著下，只有呂彥青、蔡齊哲是首要人選，江忠城則是次要，但前2者最後2戰先後因體能考驗失守，G4、G5還可以硬搬出洋投勝騎士、菲力士救場，但G6真的只能靠本土了。
兄弟本次台灣大賽攜帶15名投手，最終帳面上有10人登板，但陳琥、余謙、李振昌只在系列賽前3場各登板1場投1局，再扣掉3名洋投與鄭浩均，等於隨時依照戰局調度上場的，只有中生代的呂彥青、蔡齊哲與江忠城3人，蔡齊哲最終6戰出賽5場，呂彥青也有4場，5名投手魏碩成、鄭凱文、曾品洋、陳琥、謝榮豪、伍立辰都沒有正式上場紀錄。
味全龍洋投也很能吃局數 仍有12名投手登場
至於味全龍，在3洋投合力也扛下35.1局、G4黃暐傑吃滿5局情況下，最終仍有12名投手上場，林子昱、李超、陳冠偉與李凱威都出賽至少2場、投超過1局，還不算上本土洋將伍鐸，投手調度上確實相對有餘裕。
中信兄弟台灣大賽投手群出賽狀況：
|投手
|出賽場數
|局數
|用球數
|防禦率
|勝騎士
|3場
|16.1局
|236球
|2.20
|羅戈
|2場
|12.1局
|200球
|1.45
|菲力士
|3場
|7.2局
|118球
|2.34
|鄭浩均
|2場
|6.1局
|111球
|8.52
|江忠城
|3場
|2.2局
|39球
|10.12
|呂彥青
|4場
|2.2局
|61球
|10.12
|蔡齊哲
|5場
|2局
|33球
|9.00
|李振昌
|1場
|1局
|15球
|0.00
|陳琥
|1場
|1局
|11球
|0.00
|余謙
|1場
|1局
|27球
|18.00
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