攤開32人出賽名單，攜帶15名投手中，出賽球員有10位，但多達4人都在2局以下，3位洋投勝騎士、羅戈與菲力士，聯手出賽8場、累積36.1局，等於承擔局數超過67.9%

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兄弟G4起更仰賴洋投 呂彥青、蔡齊哲也氣力放盡

G6只能靠本土硬撐 蔡齊哲也被攻破

等於隨時依照戰局調度上場的，只有中生代的呂彥青、蔡齊哲與江忠城3人，蔡齊哲最終6戰出賽5場，呂彥青也有4場，5名投手魏碩成、鄭凱文、曾品洋、陳琥、謝榮豪、伍立辰都沒有正式上場紀錄。

味全龍洋投也很能吃局數 仍有12名投手登場

中信兄弟台灣大賽投手群出賽狀況：

投手 出賽場數 局數 用球數 防禦率 勝騎士 3場 16.1局 236球 2.20 羅戈 2場 12.1局 200球 1.45 菲力士 3場 7.2局 118球 2.34 鄭浩均 2場 6.1局 111球 8.52 江忠城 3場 2.2局 39球 10.12 呂彥青 4場 2.2局 61球 10.12 蔡齊哲 5場 2局 33球 9.00 李振昌 1場 1局 15球 0.00 陳琥 1場 1局 11球 0.00 余謙 1場 1局 27球 18.00

中信兄弟台灣大賽苦戰6場，最終2勝4敗連續2年奪下亞軍，投手調度上相對受限，，本土投手方面，貢獻最多的是兩度出賽的鄭浩均，為6.1局，其中多達5人最終都沒有出賽。中信兄弟本屆台灣大賽，前2場牛棚相對穩固，江忠城、蔡齊哲、呂彥青與李振昌4位主力都有登板無失分，但第三場出現鬆動，江忠城、呂彥青與最後收尾的余謙都有失分，第4戰退無可退，最終選擇由首戰先發的勝騎士出戰，自第6局一路投到第10局，花費73球，最終由菲力士登板收尾。G5，兄弟在中段最穩定的呂彥青也出現疲態之下，最後又讓菲力士吃下最後2局驚險勝出，本場G6並未讓呂彥青5度登板，菲力士又連2場出賽下，在鄭浩均出狀況之時，最後可用人手剩下蔡齊哲，結果也遭到狙擊，單局被攻下5分就此為比賽定調。端看兄弟最後幾場用人，在比分膠著下，只有呂彥青、蔡齊哲是首要人選，江忠城則是次要，但前2者最後2戰先後因體能考驗失守，G4、G5還可以硬搬出洋投勝騎士、菲力士救場，但G6真的只能靠本土了。兄弟本次台灣大賽攜帶15名投手，最終帳面上有10人登板，但陳琥、余謙、李振昌只在系列賽前3場各登板1場投1局，再扣掉3名洋投與鄭浩均，至於味全龍，在3洋投合力也扛下35.1局、G4黃暐傑吃滿5局情況下，最終仍有12名投手上場，林子昱、李超、陳冠偉與李凱威都出賽至少2場、投超過1局，還不算上本土洋將伍鐸，投手調度上確實相對有餘裕。