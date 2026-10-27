有關魏董賽後慶功宴上的發言，我跟所有球迷一樣不能認同！

台灣棒球好不容易從低谷走到今天的榮景，公眾人物、聯盟、球團的發言都必須非常謹慎，才能守住得來不易的成果。

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魏應交發言引發爭議 蔡其昌表態：不能認同

這樣的發言，受傷害的是味全龍與中信兄弟兩隊努力在賽場上拼鬥的教練球員們，以及每一位熱情的球迷朋友。

雖然魏董已經公開為失言道歉，我還是要再次表達，台灣棒球好不容易從低谷走到今天的榮景，公眾人物、聯盟、球團的發言都必須非常謹慎，才能守住得來不易的成果。

味全龍發布聲明 但蔡其昌仍發文再次表達立場

味全龍奪下2026年中華職棒總冠軍，「二董」魏應交賽後一席發言卻遭到球迷熱烈討論，球團隨後火速發布聲明滅火，根據最新消息，中職會長蔡其昌也在臉書發文，表達中職聯盟立場，「」並呼籲，公眾人物、球團都應該謹慎發言，「味全龍奪冠後，「二董」魏應交在賽後噴香檳環節時，開玩笑地說「應當給兄弟一點機會、一點希望」、「謝謝葉總精心策劃」，賽後被球迷擷取到社群上引發討論，味全龍球團也聲明表達歉意，「誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。」眼見事件持續延燒，中職會長蔡其昌晚間23點也在臉書發文，直言跟球迷一樣不認同二董發言，「蔡其昌最後坦言，隨著今年總冠軍賽落幕，無論支持哪隊、各隊球迷心情、感受不同，但說到底，台灣棒球還有很長一段路要走，「我們一起努力細心呵護，再次謝謝所有愛護中華職棒的球迷朋友。」