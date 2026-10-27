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楊祐寧以《監所男子囚生記》拿下金鐘61最佳男配角獎，出席慶功宴時開心與老婆合照，楊祐寧入圍6次，今年首度拿獎，他坦言每次入圍都會抱著「今天就是我」的心情，代表對獎項的尊重。楊祐寧的父親去年過世，他笑說若爸爸還在，現在可能已經喝醉了。楊祐寧在現場被拱生第4胎，他無奈說家裡已經睡不下了。楊祐寧也計畫接下來會跟公司同事、演員們約吃飯，「10萬不就是拿來這樣揮霍的嗎！大家一起同樂很好！」被問有沒有機會生金鐘寶寶，他搖頭笑喊，「我為什麼要這樣！」還說家裡已經住不下，小孩都在客廳搭帳篷了。雖然楊祐寧拿的是男配角，但評審主席曹瑞原大誇他「撐起整部戲」，楊祐寧聽了不敢相信，「屁勒！我只是個小配角。」並表示曹瑞原是他的啟蒙老師，所以得獎名單上寫著曹瑞原的名字，對他而言意義很大。而楊祐寧的父親過世近一年，他透露前陣子有夢到爸爸，是很普通的場景，看到爸爸很開心的模樣，假如爸爸還在，看到他得獎，會跟他說些什麼？楊祐寧說，「他現在應該喝醉了，應該講不到話，他自己會開一個慶功。」但男主角陳澤耀摃龜，楊祐寧說，「最重要的是我們有11項，已經很讚了，都是憑實力坐在這裡的，是很值得好好慶功一下。」而楊祐寧入圍7次，首次得獎，他分享每次入圍都會跟自己講「今天就是我」，帶著信心才是對獎項的尊重。