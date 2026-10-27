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▲楊祐寧看到陳澤耀上台馬上拿手機搶拍。（圖／翻攝自YouTube＠金鐘獎）

第61屆金鐘獎圓滿落幕，馬來西亞男星陳澤耀以《監所男子囚生記》入圍戲劇節目男主角獎，雖然沒得獎，但他穿上監所制服開場表演成為大彩蛋，陳澤耀事後出席慶功宴說，為了瞞著大家，只有他的休息室在B1，就連便當都沒寫名字。楊祐寧還說看到陳澤耀上台嚇瘋，還以為會被Cue上台。陳澤耀在金鐘開場驚喜表演，還特別穿上劇中的制服，為了瞞著大家，只有他的休息室在B1，彩排也遮遮掩掩，不敢讓大家發現，楊祐寧坐在台下驚訝到不行，還擔心自己會被Cue上台。陳澤耀在慶功典禮上說，當初收到表演邀約有點猶豫，但又想著萬一沒得獎，至少也要上台表演吧，還幽默自嘲因為薔琵颱風的關係，把他的獎也吹走了，不過他也趁機和偶像周渝民握手，也算圓夢。陳澤耀說，知道平台要讓他演這個角色不是容易的決定，有機會演出、入圍已經很開心。