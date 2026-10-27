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莊凱勛以《都市開基祖》拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，領獎時特別以台語表明自己是「台灣演員」。他今（27）日清晨出席公廣集團聯合慶功宴，被告知蔡康永在遭中國抵制後發文澄清「沒有支持過台獨」，先是一臉錯愕反問：「峰迴路轉？」隨後表示尚未掌握最新發展，強調台灣是多元且包容的國家，每個人在民主社會中發出的聲音都應受到尊重。蔡康永日前出席民進黨台北市長參選人沈伯洋的造勢活動，傳出因此遭到中國抵制。莊凱勛當時曾公開聲援，認為「不應該是這樣」，民主社會不該讓人因為害怕特定力量，便不敢參與或討論公共議題。不過蔡康永之後在微博發文表示，自己一直希望兩岸友好來往，也從未支持過台獨，並為事件造成合作方及喜愛他的觀眾困擾致歉。莊凱勛在慶功宴被問及此事時，因尚未看到蔡康永的最新聲明，先是驚訝反問：「峰迴路轉？」接著坦言要先回去了解完整經過。莊凱勛表示，自己近年學會尊重透過媒體看到的各種發言，「台灣本來就是一個包容性很強、很多元的國家。」每個人的成長過程與家庭背景不同，不該用二元方式切割立場，或直接認定對方「一定是怎麼樣」，只要言論建立在尊重與民主之上，都應獲得尊重。談到在頒獎典禮唱名時，莊凱勛瞪大雙眼、滿臉震驚的畫面，他解釋自己真的沒料到會得獎，原本只是抱著替其他入圍者拍手的心情到場。他曾兩度擔任評審，知道寫實作品在評選時較為吃虧，因此私心認為周渝民或曾敬驊勝算更高。若真的要點名一位演員，莊凱勛尤其看好曾敬驊，過去擔任評審時便看過對方在《不良執念清除師》的演出，也一路關注《做工的人》等作品，認為曾敬驊以目前的年紀承載角色，仍能展現強大後勁，令他相當驚艷。因此得知自己勝出時才會露出始料未及的表情，並謙稱：「任何一個人都值得上台，我只是運氣比較好。」▲新科視帝莊凱勛以《都市開基祖》拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，這是他睽違11年再次抱回一座金鐘獎。（圖／公廣集團提供）談及台灣影視產業現況，莊凱勛坦言，今年實際拍攝的戲劇邀約約只剩去年的一半，反而接獲不少AI廣告、MV及戲劇的合作詢問，其中更有廠商希望取得他的臉孔與聲音授權。不過，由於相關法規仍未跟上技術發展，他對這類合作抱持疑慮，也已婉拒邀請。莊凱勛認為，AI可以協助完成危險動作或預算難以負擔的大型場面，但若演員只提供臉孔與聲音，最終情緒及演出全由動畫師決定，「那就不是本人的表演。」他仍希望自己的作品能由真人實際演出與拍攝，不願在尚未完全了解使用範圍的情況下交出個人形象。被問到拿下金鐘視帝後是否會調漲片酬，莊凱勛直接回答：「我不會。」他坦言目前影視產業正處於寒冬，製作單位普遍面臨預算緊縮與拍攝時程延後的壓力，業界一直以來也很少出現資金充裕、能大方開價的情況。對莊凱勛而言，獎項是對演出的肯定，不會因此成為抬高片酬的籌碼；現階段更希望有更多資金投入台灣影視產業，讓優秀題材有機會被拍出來，也讓演員及幕後工作人員持續擁有發揮空間。