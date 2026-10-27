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▲謝欣穎以1票之差與金鐘視后擦身，仍大方表示聽到楊貴媚得獎時「頭皮發麻」，真心替對方開心。（圖／公廣集團提供）

楊貴媚以《我們與惡的距離II》拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，今（27）日清晨出席公廣集團聯合慶功宴，得知自己僅以1票之差險勝同劇演員謝欣穎，當場驚訝反問：「真的嗎？」她也回憶，自己過去曾因《無言的山丘》落選而崩潰大哭，一度以為演藝路就此中斷，直到陸續接演《愛情萬歲》、《飲食男女》，才明白獎項並不會決定演員的未來，但也因為這樣留更多打動人心的代表作。楊貴媚在《與惡2》中飾演政治人物「高張玉敏」，強勢、刁鑽的外表下藏著對家人的複雜情感，最終擊退同劇的謝欣穎，以及鍾欣凌、邵雨薇及柯佳嬿等對手封后。評審認為她不僅演活地方政治人物的氣場，也細膩呈現角色「刀子口、豆腐心」的多重層次。不過，楊貴媚得知自己與謝欣穎僅差1票時相當意外，也分享自己年輕時面對落選的心情。她透露1992年主演電影《無言的山丘》時得獎呼聲很高，最後卻與獎座擦身，當時難過到「哭得要死」，甚至懷疑從此沒有路可以繼續走下去。未料失去獎項後，楊貴媚接連遇上改變演藝生涯的重要作品，先演出蔡明亮執導的《愛情萬歲》，再參與李安的《飲食男女》，兩部電影都成為華語影壇經典，也替她打開更寬廣的表演道路。回頭看當年的失落，楊貴媚感性表示，關上一扇門之後，前方的路反而可能變得更寬廣。經過超過30年的演藝歷練，她早已不再讓一次得獎或落選定義自己，這次能夠拿下視后依然開心，但也更珍惜作品、角色與團隊帶來的意義。僅以1票之差落敗的謝欣穎也大方表示，能與「大媽」楊貴媚共同角逐視后已經非常榮幸，「我一直覺得入圍就是肯定。」她透露聽見楊貴媚獲獎時，自己瞬間頭皮發麻，打從心底替對方感到開心。楊貴媚也不忘肯定同劇演員，特別稱讚于子育多場戲都演得非常好。對她而言，《與惡2》能獲得觀眾及評審肯定，是所有演員與幕後工作人員共同努力的結果，手中的獎座也屬於整個劇組。