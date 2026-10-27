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▲張詩盈以《成功路上》首度抱回金鐘獎，受訪時談及長期昏迷媽媽的近況。（圖／公廣集團提供）

唐從聖以《我的陽過阿公》拿下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，出道近30年終於抱回首座演員獎，致詞時哽咽感謝失智16年仍未忘記他的媽媽。他今（27）日清晨出席公廣集團聯合慶功宴，透露86歲媽媽在典禮當天下午突然「叫不醒」，護理站及家人接連打電話通知，讓正在梳化的他相當焦急，所幸媽媽最後順利清醒，也及時坐在電視機前見證兒子得獎。唐從聖回憶，典禮的下午1點多正在梳化，突然發現手機出現多通未接來電，家族群組也焦急詢問：「媽媽叫不醒，大哥、弟弟誰趕快回來？」護理站表示媽媽遲遲不起床，無法確認是身體虛弱或其他原因，讓他立刻打視訊電話查看情況。他隔著鏡頭向媽媽撒嬌，告訴她自己正在換裝，晚上要參加金鐘獎，媽媽卻閉著眼睛毫無回應，整個人如同進入「飛航模式」，拒絕與外界互動。唐從聖只好不斷拜託：「媽媽，我如果沒得獎會很難過，妳要不要起來幫我禱告？」在他的耐心呼喚下，媽媽先睜開一隻眼，接著才慢慢完全清醒，下午2點多吃了一點東西，直到晚間7點才願意坐到客廳看典禮。唐從聖得獎後第一時間打電話報喜，媽媽雖已忘記兒子入圍金鐘，重新聽完解釋後仍開心稱讚：「很棒、很棒！」唐從聖表示媽媽罹患綜合型失智症，情緒會隨著不同階段變化，有時悲觀地說「不想活了、活夠了」，有時則懷疑看護偷錢、偷東西，也曾完全不願意與人互動。新的事件及人物需要花很長時間記憶，但胡瓜、張小燕、吳宗憲及阿基師等熟悉面孔，她仍保有部分印象。唐從聖表示媽媽當天能醒來並見證他得獎，成為情緒潰堤的重要原因，對他而言失智16年的媽媽即使不記得金鐘獎，至今仍認得他是自己的兒子，已是最珍貴的事。同樣首度拿下金鐘獎的張詩盈，則憑《成功路上》獲得「迷你劇集（電視電影）女配角獎」。談到長期昏迷的媽媽，她說媽媽因腦出血造成部分腦部壞死，目前無法辨識家人、說話或溝通，但抬起她的手或給予痛覺刺激時，肌肉仍會出現抗拒及喘息等反應。張詩盈坦言，媽媽恢復原狀的機率很低，但仍感謝政府長照制度提供補助，分擔家人將媽媽安置於養護中心的部分壓力。唐從聖強調，自己從未只把自己定義為演員或主持人，而是一名「表演工作者」。除了要求自己每年至少演出一部舞台劇，他也經營「英雄會文創」，親自製作舞台劇及脫口秀。《會演是英雄》已持續演出4年，累積觀眾預計在今年底突破7萬5000人，目前也正準備推出第二部作品，希望把表演帶進更多人的生活與職場。