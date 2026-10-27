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▲李多慧（如圖）曾表示希望在結束啦啦隊生涯之前，一定要親眼看見自己應援的球隊奪冠。（圖／李多慧IG@le_dahye）

中職37年台灣大賽昨晚（26日）由味全龍拿下總冠軍，以6：0完封中信兄弟。味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧，應援8年來首度拿到總冠軍，她隨後在IG上發文直呼：「以前我曾經說過，希望在結束啦啦隊生涯之前，一定要親眼看見自己應援的球隊奪冠…謝謝你們今年幫我實現了這個夢想。」李多慧也PO出在場邊應援的影片，只見拋出彩帶那刻讓她瞬間噴淚。李多慧擔任啦啦隊8年首度奪下總冠軍，終於圓夢讓她開心發文，PO出多張應援照直呼：「終於迎來了第一次棒球冠軍，以前我曾經說過，希望在結束啦啦隊生涯之前，一定要親眼看見自己應援的球隊奪冠…謝謝你們今年幫我實現了這個夢想。」李多慧難掩激動心情，表示身為台北的驕傲之一，我們味全龍真的讓我好愛好愛，也會一直記住奪冠的那一刻。此外，李多慧幾乎每場都現身應援，替味全龍加油打氣，昨晚終於圓夢拋出彩帶，讓她當場泛淚，就連媽媽也忍不住哭了。不少網友看了也留言祝賀，表示：「恭喜多慧生日願望成真啦～」、「太棒惹！恭喜大黑來台第一個總冠軍」、「謝謝多慧來到味全龍一起享受勝利的喜悅」、「連哭哭都這麼漂亮，恭喜多慧迎來生涯第一個總冠軍，勝利是屬於味全龍的」、「明年球場希望還可看到多慧。」事實上，李多慧曾締造應援7戰全勝、勝率100％的驚人紀錄，被封為「勝利妖精」，先前受訪時她也坦言擔任啦啦隊8年還未曾看過總冠軍，因此喊話味全龍說：「我相信今年一定要拿下總冠軍，可以吧味全龍，打起精神！」更許下承諾說，「如果味全龍總冠軍的話，我請客。」