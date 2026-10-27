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📍台灣大賽「打擊三圍」最差紀錄

球隊 打擊率 上壘率 長打率 2026中信兄弟 0.148 0.198 0.175 原紀錄 0.180（1990三商虎、1999中信鯨） 0.236（1990三商虎、1997時報鷹） 0.197（2010興農牛）

中華職棒37年台灣大賽昨（26）日落幕，味全龍最終以4勝2敗擊退中信兄弟，奪下隊史第6座年度總冠軍。這是台灣大賽史上首次上演「龍象大戰」，兩隊雖然在臺北大巨蛋鏖戰6場，卻在打擊端創下多項新低紀錄。兄弟成為台灣大賽首支遭到3度完封的球隊，龍隊WHIP（每局被上壘率）僅0.72，寫下台灣大賽最佳紀錄。不只兄弟「打擊三圍」刷新單隊新低，兩隊合計「打擊三圍」也是歷年最慘，成為史上火力最差的台灣大賽。兄弟方面，團隊打擊全面崩盤，改寫多項台灣大賽歷史「最慘紀錄」，其中打擊率0.148（189打數28安打），打破1990年三商虎與1999年中信鯨（0.180）紀錄，成為中職史上單一球隊最低打擊率。上壘率0.198，打破1997年時報鷹與1990年三商虎（0.236）紀錄，成為台灣大賽史上唯一一支上壘率跌破2成的球隊。長打率0.175，打破2010年興農牛（0.197）與1997年時報鷹（0.210）紀錄，成為史上單一球隊最低長打率。兄弟在G1、G3、G6遭到完封，打破過去由1990年三商虎、1997年時報鷹、2008年兄弟象、2021年統一獅共同保持的2次紀錄，改寫單一球隊歷史新高。此外，過去打滿6場以上的球隊中最慘為1990年三商虎（39安）、1997年時報鷹（41安），兄弟打滿6場僅敲出28安，創下打滿6場以上球隊的歷史新低。系列賽6戰未擊出任何全壘打，追平單一球隊在台灣大賽的最少全壘打紀錄。龍隊投手群則創下許多最佳紀錄，在系列賽繳出3場團隊完封，打破過去單隊最多2場的紀錄，成為中職歷史第一支也是唯一一支單季大賽達成3次完封勝的球隊。團隊被打擊率僅0.148，打破1990年與1999年（0.180）的隊史紀錄，創下台灣大賽單隊投手被打擊率歷史新低。此外，龍隊6戰投了55.2局僅被敲28安、投出12次保送，WHIP僅0.72，打破1990年味全龍的0.82與2010年兄弟象的0.83，創下台灣大賽史上單隊最低WHIP紀錄。系列賽6戰被全壘打數掛零，追平台灣大賽最佳紀錄，且僅被敲28支安打，成為打滿6場以上球隊被安打最少的隊伍。今年雙方的打擊表現也寫下台灣大賽史上最慘火力紀錄，兩隊合計打擊率0.188，打破1990年台灣大賽的0.191，成為打擊率最低的一屆台灣大賽，也是首次兩隊合計打擊率跌破1成9。合計上壘率0.249，打破1990年的0.251，成為史上上壘率最低的系列賽。合計長打率0.246，打破1990年的0.261，成為史上長打率最低的系列賽。