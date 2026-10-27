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中華職棒味全龍昨（26）日在台灣大賽G6以6：0完封中信兄弟，以系列賽4勝2敗的成績奪下隊史第6座年度總冠軍。陣中主力外野手郭天信在賽後受訪時，替學弟林辰勳打抱不平，更一度哽咽，「為什麼要因為一場比賽去抹滅他今年的所有努力？」郭天信坦言，球迷討論球員是很正常的事情，「但我希望所有努力的球員，不要被覺得好像很隨便。」龍隊昨日奪下隊史第6座年度總冠軍，外野領袖郭天信在受訪時，忍不住替捕手林辰勳抱不平。他透露自己跟林辰勳私交很好，但私底下不太聊棒球，「我覺得他今年其實已經表現得很好，這是他第一個完整賽季，後面又要打台灣大賽。」郭天信坦言，有在網路上看到關於林辰勳的討論，「我覺得，為什麼要因為一場比賽去抹滅他今年的所有努力？他今年的進步你們都沒看到嗎？」郭天信一度哽咽，他指出，這是林辰勳第一次參加台灣大賽，「上次（2023年）他只是隨隊而已，這對他來說是很好的經驗，他第一場配得那麼好的時候，怎麼不去誇獎他？」郭天信坦言，知道球迷會有討論，「我覺得這是很正常的事情，我只是希望所有認真努力的球員，不管是我們隊的、還是其他隊的也好，我不希望任何一個人的努力，被覺得好像很隨便。」此外，郭天信也在受訪時爆料，龍隊總教練葉君璋在奪冠後「爆哭」，「說真的，我真的很感謝葉總，感謝火哥（張建銘），還有資深教練。大家都知道我上半季打得很好，下半季有點不如意。他們都一直給我鼓勵、陪伴我調動作。」在郭天信眼中，葉總很辛苦，「他在我進來味全之後，很多事情他總是親力親為。年輕選手剛進來，可能會覺得有點距離，但葉總是很會聊天的人，你要敢跟他聊天，會從他身上得到蠻多東西的。像我就是那種比較多話的，所以我蠻常跟他聊天。」