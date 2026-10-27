我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾瑶（左1）和郭雪芙、孫可芳、小薰、雷嘉汭在金鐘獎上組成限定女團。（圖／翻攝自IG@aviis_zhong）

小薰（黃瀞怡）、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳與雷嘉汭在昨（26）晚的金鐘獎頒獎典禮上帶來中場表演，5位實力派演員又唱又跳，讓台下入圍者和觀眾全看傻，看得出經過苦練，好歌喉也深藏不露，事後她們也都在社群平台發文分享心得，有趣的是，鍾瑶竟在Threads上發文求救進不了家門，原來是因為舞台妝太濃了，電子鎖解不開，把網友逗樂。鍾瑶昨晚穿著熱褲勁歌熱舞，煙燻妝和腮紅和平日判若兩人，在表演過後，她頂著濃妝回家，沒想到因為妝容太濃，導致電子鎖解不開，還特別發文，即便是深夜，也立刻吸引上千人點讚，許多網友直誇，「妳今天太美了」、「電子鎖也被你迷惑了」、「被演員女主角耽誤的歌手」、「今晚唱跳太讚！太會唱了吧」。有趣的是，鍾瑶還喊話尾牙想找她們表演的，可以聯絡經紀人，公然接起尾牙商演，鍾瑶坦言，從一開始接到邀約，開始練習的茫然，到順利完成舞台，又受到這麼多的掌聲，讓她非常感動，「謝謝姐姐們大家互相扶持幫助，謝謝金鐘獎相信我們，也謝謝幕後所有的工作人員，真的好開心，尾牙要找我們表演的請聯絡經紀人喔！」謝欣穎也在留言處喊，「你們好棒欸！」雷嘉汭則幽默喊，「出道即解散，靠各位尾牙找我們復出了。」