我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒味全龍昨（26）日在台灣大賽G6以6：0完封中信兄弟，以系列賽4勝2敗的成績奪下隊史第6座年度總冠軍。在9局上兩出局時，龍隊終結者林凱威登板「關門」，成功解決陳俊秀，抓下今年最後1個出局數。林凱威笑說，原本預想的結果是三振或正常的出局，最後卻靠張政禹的美技結束比賽。林凱威今年相當忙碌，從經典賽到台灣大賽，成為最晚關機的中職投手，他相當滿意今年球季，沒有感到可惜的地方，「就算有8次救援失敗，仍沒有打倒我。」林凱威賽後表示，在登板前就被告知要準備面對陳俊秀，但不確定會不會登板，「投手教練走上去，我就想說應該是要換我了。」迎接林凱威的是本季最後1個出局數，他透露當下的心情是，「再拿一個人，我們就冠軍了，就是這麼簡單。」面對陳俊秀，林凱威先是取得2顆好球，隨後2顆壞球被選掉，最後一球陳俊秀打向三、遊防線，眼看要穿越形成安打，卻被張政禹演出再見美技刺殺，林凱威順利奪下今年最後1個出局數，內野3萬多條紅色彩帶也同時間拋下。談到最後1球，林凱威笑說，「打出去我想說，『啊！安打！』這不是我預想中的結局。但也沒關係，隊友幫我守下來，最後1個出局數我們也是拿冠軍，不用太在意自己想要幹嘛。」林凱威透露，原本自己預想的是三振或是正常的出局方式，「因為我覺得這樣比較帥。結束我就跟張政禹說，『又是要給你表演的機會了！』」林凱威笑說，一壘審判定出局的當下，他還想說對方會不會提出挑戰，「最後我看到（蔣）少宏衝出來，我就丟手套了，大家就衝過來這樣子，我的腳還被隊友踩到。」林凱威季前為了備戰經典賽而提早開機，開季後又隨龍隊殺入台灣大賽，可以說是今年最晚結束賽季的中職投手。談到休賽季規劃，林凱威說仍會維持跟去年一樣的課表，「今年可能就會慢一點，晚個2到3週再開始丟球。」回顧今年球季，林凱威相當滿意，直言沒有覺得可惜的地方，「我覺得我今年丟得還不錯啊！」林凱威直言，雖然例行賽有8次救援失敗，但仍沒有打倒他，「我還是去做一樣的事情，只要上場就把最好的東西拿出來，沒有什麼好可惜的，我覺得今年是一個很棒的一年。」他進一步表示，「今年嘗試了很多東西，感覺蠻不一樣的。最大的進步是我的球速，我覺得蠻不錯的。」