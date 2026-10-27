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▲謝盈萱突然被Cue「明天6點通告」表情無奈。（圖／翻攝自YouTube＠金鐘獎）

林君陽以《我們與惡的距離2》拿下金鐘61最佳導演獎，他在台上致詞完後，不忘點名台下的謝盈萱，「明天早上6點通告。」謝盈萱露出哭笑不得的表情，一邊拍手，不時回頭望，這個片段也在Threads上受到討論，許多網友都笑喊，謝盈萱的表情像極了放完連假，準備開工的人。林君陽在台上除了感謝之外，還利用機會替現在正在拍攝的戲徵臨演，最後不忘點名台下的謝盈萱，「盈萱，明天早上6點現場通告。」提醒她還有戲沒拍完，鏡頭切到謝盈萱，她一邊拍手一邊苦笑，片段在網路上瘋傳，許多網友都稱，「那個眼神裡的絕望根本是演得太真實了」、「神演技了我明天要上班前的樣子」、「大家都知道明天6點要上班」、「是我明天要上班的樣子了」。林君陽拿下最佳導演獎，他上台時回憶起拍戲過程，「這故事非常難，從7、8年前開始，從第一季寫到第二季，故事很難很深刻，作為導演很心虛，沒有演員和團隊，導演什麼都不是什麼都不行，甚至連action都不是導演喊的，是副導喊的。」林君陽感謝導演組，把《我們與惡的距離2》這麼複雜的故事，拆解成能被執行的表格，讓所有團隊凝聚在一起，「謝謝公視，讓這樣為難的故事，在不更改太多狀況下被拍攝出來，謝謝家人，我的媽媽、我的太太。」