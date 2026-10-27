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《我們與惡的距離II》在第61屆金鐘獎抱走4個獎項，團隊今（27）日清晨出席公廣集團聯合慶功宴，製作人林昱伶被問到是否籌拍第三季，直言「應該不會有了」，認為第二季帶給團隊及編劇呂蒔媛的壓力都太大，更擔心她的身體狀況。呂蒔媛則透露，為了完成歷時4年的創作，她不僅解掉一筆定存，還賣掉結婚時收到的金飾，艱辛過程讓現場相當震驚。《我們與惡的距離II》一連獲得戲劇節目獎、戲劇節目導演獎（林君陽）、戲劇節目編劇獎（呂蒔媛），以及戲劇節目女主角獎的楊貴媚。《與惡》兩季都獲得金鐘肯定，外界也期待故事能否繼續發展。不過林昱伶坦言，第三季應該不會再製作，「這部戲的壓力真的太大了，對各方面都太大了。」第一季成功後，呂蒔媛為了超越自己，創作第二季時承受龐大壓力，能將劇本開展至現在的規模已相當不容易。林昱伶更直言，比起趁勝追擊推出第三季，她更擔心呂蒔媛的身體能否負荷，因此現階段沒有繼續拍攝的計畫，也讓《與惡2》成為系列收官之作。編劇呂蒔媛透露，《與惡2》劇本前後寫了4年，製作方每次提出意見，她修改後可能就是半年甚至一年。最初已完成兩集劇本及10集大綱，後來看完《人選之人—造浪者》，認為兩部作品部分元素過於相似，索性把原有版本全部推翻重寫。她笑稱，當時心中只有一個念頭：「不能寫輸《人選》！」雖然團隊認為原版本沒有太大問題，但她不願接受內容重複，最後選擇重新來過，也因此讓製作時間一再延長。長達4年的寫作期也直接影響呂蒔媛的收入。她透露編劇領的是固定劇本費，並非每個月都有薪水，「我寫不出來，就是要自己扛。」為了維持生活及繼續創作，她解掉一筆定存，甚至將結婚時收到的金子、金飾及各種首飾賣掉。她隨後強調，財務壓力並非製作方造成，自己也沒有責怪任何人，只是劇本遲遲未完成，期間的生活成本便只能自行承擔。如今《與惡2》完成並獲得金鐘肯定，這段賣金飾、解定存換來的創作歷程，也讓作品背後的代價首度曝光。