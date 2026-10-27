我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左台灣導演胡錦筵、右澳門導演周鉅宏，《客家電影院－屋下無人》一舉拿下多項金鐘獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

9歲童星龍步晞以《客家電影院－屋下無人》拿下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎」，今（27）日清晨出席公廣集團聯合慶功宴，被問到10萬元獎金要如何使用，他天真透露，媽媽只答應讓他拿3000元買玩具，並已鎖定一隻要價2000至3000元的哥吉拉，童言童語瞬間笑翻全場。首次參加金鐘獎就順利得獎，龍步晞坦言整晚「超級好玩」，至於典禮哪個環節最令他難忘，他想了一會兒後回答：「總之東西都很好吃！」被問到回學校後要如何面對同學，他則中英夾雜回應：「I don’t know，我還不知道。」龍步晞說，媽媽已答應讓他拿這筆錢買玩具，預計可以花2~3千元買他想要的東西，已經打算好買哥吉拉，他也說自己知道總獎金有10萬元，不過剩下的會給媽媽存起來。媒體接著問他，在典禮上有沒有看到特別漂亮的姐姐或阿姨，龍步晞想了一下後回答：「有一個，我媽媽！」高情商答案立刻讓全場驚呼。沒想到他下一秒認真解釋，媽媽在典禮上戴了藍色隱形眼鏡，「不是棕色，她的眼睛是藍色的」，再次逗樂眾人。至於獎座要如何保管，他表示可能放在床上或書桌，但不會帶到學校炫耀，原因包括獎座太重、懶得拿，也怕不慎弄壞必須賠償。他也不打算抱著獎座睡覺，直言翻身時若被獎座戳到或壓到，「會很痛！」台灣導演胡錦筵表示，龍步晞是從眾多孩子中海選出來，最特別之處就是面對鏡頭仍能自然做自己。其他孩子試鏡時容易留下表演痕跡，龍步晞卻能直接融入角色，保留孩子特有的直率與童言童語，加上他總帶著「自己最強」的自信，正是劇組最後選中他的原因。澳門導演周鉅宏則笑說，拍攝一場龍步晞埋月餅盒的戲時，為逼出角色著急的情緒，劇組故意把盒子埋得又深又緊。龍步晞拍完後氣得一路碎念，但畫面效果極佳，也讓導演笑稱，拍攝期間彼此經常互相「欺負」。胡錦筵與周鉅宏當晚也憑《屋下無人》共同拿下迷你劇集（電視電影）導演獎，成為另一項喜訊。