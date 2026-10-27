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由劉若英編導的《忘了我記得》一口氣抱回第61屆金鐘獎6座獎項，成為本屆大贏家之一，不過演員獎項僅有秦漢拿下「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，劉若英角逐導演及編劇獎也雙雙落空。劉若英今（27）日清晨出席慶功宴，坦言完全不覺得可惜，因為每一座獎都包含整個團隊的努力，看到這麼多夥伴站上舞台，自己已經很開心。《忘了我記得》本屆共拿下迷你劇集男主角、燈光、攝影、剪輯、美術及造型設計6項大獎，其中演員獎僅由秦漢以失智爸爸一角勝出。劉若英個人雖未抱回導演及編劇獎，仍強調所有獎項都是全體工作人員共同努力的成果。她表示頒獎前便已經想好，只要團隊中有人上台，能夠代表大家表達感謝就足夠，「我們團隊這麼多人上去，我很開心。」唯一的小遺憾，是自己沒有機會站上台念出所有夥伴的名字，不過她平時就經常向大家道謝，相信團隊都知道她的心意。秦漢因另有行程未能出席典禮，獎座由劉若英代領。被問到是否已經傳訊息恭喜他，她透露慶功宴前一切都還來不及，認為這份祝福需要等自己安靜下來後好好寫，甚至笑說要直接把獎座送到秦漢家中，「拿去他家按電鈴。」劉若英也不認為這次需要「雪恥」，從作品入圍到典禮落幕，再度被觀眾看見已是一段珍貴過程。她期盼《忘了我記得》不只在播出當下受到喜愛，而是5年後重新打開，依然不會顯得過時；團隊甚至採用HDR調光，希望未來觀眾升級設備後再看，作品仍保有足以被留下來的質感。談到是否還會繼續執導，劉若英笑說，最初轉往幕後的原因之一，就是近年找她拍戲的人及適合她的角色逐漸減少，乾脆接受挑戰當導演。所幸身邊有一支強大的團隊，即使她經常提出天馬行空的想法，工作人員仍能理解並一起完成。劉若英坦言，自己不是習慣直接指揮的「導戲型導演」，反而喜歡說出腦中的感覺，再由團隊共同發展成具體畫面。回頭看見所有夥伴都在身邊支撐作品，讓她非常享受創作過程，也明確表示：「我想再做導演，我喜歡那個感覺。」