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▲味全龍母企業、頂新集團董事長魏應交，在封王致詞時失言，龍隊緊急發布聲明，向中信兄弟、味全龍致歉。（圖／記者葉政勳攝,2026.10.26）

📍味全龍球團聲明：

中華職棒味全龍昨（26）日擊退中信兄弟，笑納隊史第6座總冠軍，當全員都沉醉在封王喜悅中，頂新集團董事長魏應交在致詞時的爭議言論，直接搶走龍隊球員、教練的風采。即便魏應交與龍隊立刻發聲明致歉，仍蓋掉龍隊奪冠喜悅，更是讓自家苦心經營多年的「運動洗白（Sportswashing）」功虧一簣。「我們龍象大戰應當給兄弟一點機會、一點希望，這個希望留著，我們以後的龍象大戰會更精采，也會有更多的龍迷，更多的象迷一起來參與我們每一場。我們每一場在大巨蛋都是4萬人，所以這是要謝謝葉總教練精心的策劃。」魏應交這些話無疑是踩到棒球人的敏感神經，不僅受到大批球迷、網友撻伐，就連中職會長蔡其昌都發文直言「無法認同」。蔡其昌當頭棒喝，「台灣棒球好不容易從低谷走到今天的榮景，公眾人物、聯盟、球團的發言都必須非常謹慎，才能守住得來不易的成果。」魏應交在失言後，立刻透過龍隊發布聲明，坦言在封王喜悅下言詞失當，未能妥善拿捏分寸，並向兄弟、龍隊的球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。雖然魏應交已道歉，但也模糊了龍隊奪冠的喜悅，更讓味全龍苦心經營多年的「運動洗白」功虧一簣。運動洗白意指個人、團體、公司或國家通過舉辦運動會，購買、贊助運動隊伍或參加運動本身來提高其聲譽的做法，目的是洗刷過去的不良形象，也被視為「企業洗白」的一種形式。頂新集團曾在2013年至2014年期間爆發「劣油事件」，重創旗下包含味全等品牌的社會形象，並引發全台「滅頂行動」的抵制浪潮。在2019年年初，頂新集團向中職申請重組球隊，讓1999年解散的味全龍復活，成為中職第5隊，即便未明講，外界都深知，頂新投入棒球，或多或少帶著「運動洗白」的目的。過去台灣的運動環境，一直將投資運動產業的企業視為善人、做功德，也讓「運動洗白」受到較少質疑。龍隊回歸後，確實積極投入資源，無論是聘請外籍教練、擴充後勤人員、引進運科儀器、協助球員進修、提升選手生活品質，龍隊與母企業能給予的支援幾乎樣樣到位，這些助力也反映在成績上，2023年奪回歸中職的首冠，昨日再度笑納總冠軍。隨著2024年台灣在世界12強棒球賽奪冠，加上大巨蛋啟用，棒球已慢慢從同溫層擴散，漸漸走入一般人的生活中，看棒球成為如電影、唱KTV等休閒選項。舉剛結束的台灣大賽為例，全場4萬名觀眾，絕不可能都是死忠龍迷、象迷，某部分族群是進場看熱鬧、拋彩帶，若能因一場震撼的大巨蛋觀賽體驗成為常客，對球隊、環境來說都是好事。諷刺的是，當魏應交說出這些「掉粉」的爭議言論後，龍隊領隊丁仲緯在聯訪區與媒體分享奪冠的喜悅。丁仲緯在談票房營收之餘，強調希望能讓球迷有很好的觀賽體驗，「不管是大家看封王的儀式，進場的各種贈品或活動規劃，球團都投入非常多心血進去。」丁仲緯指出，養成長期的龍迷、長期支持台灣棒球的球迷，「這才是我們主要努力的目標。」值得肯定的是，龍隊在此次事件的危機公關處理速度，在魏應交失言後，火速發出聲明，讓傷害降到最低，但董事長的一席話會讓多少龍迷脫隊、甚至再度挑起社會對企業誠信的審視，仍值得後續關注。針對魏應交董事長於封王香檳慶祝會上的發言，當時在封王的喜悅與歡樂氣氛下，以較為輕鬆、幽默的方式形容系列賽的起伏，然而相關言詞確實失當，未能妥善拿捏分寸，魏董事長對此次失言深感歉意，並誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。每一場比賽，都是教練團與球員全力以赴，一球一分努力拚出的成果。這座總冠軍得來不易，每一份努力都值得尊重。也特別感謝中信兄弟展現的拚戰精神，成就如此精彩的台灣大賽。再次感謝所有球員、教練團及一路支持的球迷，期盼大家共同珍惜這份屬於台灣棒球的感動與榮耀。