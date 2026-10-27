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Anthropic提交IPO申請一事，重新燃起投資人對AI產業的熱情，週一半導體、晶片科技商的股價普遍上漲，美股主要指數全面收紅，費城半導體指數上漲超過300點。綜合《CNBC》等外媒報導，投資人押注Anthropic的IPO，將為低迷的科技股注入新活力，這家開發了Claude人工智慧系統的公司，截至6月底的半年營收為162.9億美元，比去年同期的11.6億美元，暴漲了1304%。該公司計劃在納斯達克上市，股票代號為「ANT」。除了Anthropic的IPO，其他與AI相關的產業消息，也提振了市場風險偏好情緒。 臉書母公司Meta週一表示，打算籌集950億美元資金，用來支持AI方面的投資；SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）亦證實，該公司已完成與私募基金阿波羅（Apollo Global Management）一項價值400億美元的融資交易，用於生產AI晶片。26日收盤，美股道瓊工業指數上漲146.42點或0.28%，報52361.58點；那斯達克指數上漲214.04點或 0.83%，報26169.38點；標普500指數上漲53.09點或0.70%，報7676.77點；費城半導體指數上漲304.01點或2.82%，報11083.47點。焦點個股方面，當天輝達（NVIDIA）股價升約2.4%；博通（Broadcom Inc.）、AMD股價升幅皆超過2%；美光（Micron Technology）抽高近3%；思科（Cisco）攀升3.5%，為表現最強道指成份股；特斯拉（Tesla）則大漲5.2%，因獲巴克萊銀行將其股票評級上調，並看好特斯拉與SpaceX合併之可能性、Robotaxi業務增長等前景。