科技大廠微軟（Microsoft）正一邊加碼人工智慧（AI）基礎建設投資，一邊加強成本控管。該公司於當地時間週一（26日）宣布，針對美國、加拿大、印度及英國部分員工，推出自願離職方案，約有6萬名員工符合資格。此舉反映出微軟在積極擴建AI基礎設施、滿足運算需求之際，也希望提升資本運用效率，維持財務體質。
AI基建支出飆升！微軟加強成本控管
根據美國財經媒體《CNBC》報導，知情人士透露，此次自願離職方案，適用於職級70級及以下的部分員工，涵蓋範圍從基層到副總裁層級。符合資格的員工須在12月初之前，決定是否接受方案，接受者預計於12月31日離開公司，這項措施將影響微軟22.3萬名員工中的約27%。
微軟近年持續擴大資料中心投資，以因應AI運算需求成長，並為Anthropic、OpenAI等企業提供雲端服務。微軟今年7月曾預估，截至9月底的季度資本支出將超過500億美元，遠高於去年同期包含資本支出與融資租賃在內的349億美元。
龐大的基建投資也為公司財務帶來壓力。今年4月，微軟首次推出自願退休計畫，約7%的美國員工符合資格；到了7月，公司又宣布裁減4800名員工；此次再推出自願離職方案，顯示微軟持續調整人力配置，以配合業務轉型與成本管理需求。
從自願退休到離職方案 微軟調整人力配置
微軟執行副總裁暨人資長科爾曼（Amy Coleman）在發給員工的備忘錄中坦言，自願離職方案是公司調整組織、因應變革的重要一環，目的是提高彈性，並在可行情況下，讓員工有更多機會自行規劃職涯下一步。
微軟今年7月曾聲稱，符合先前自願退休計畫資格的員工中，有超過30%選擇參與。不過，當時主要適用於資深總監及以下職級，這次的新方案則將範圍擴大至副總裁層級，涵蓋更多管理階層。
AI商業模式轉型 微軟力守現金流
除了人力調整，微軟也在推動商業模式轉型，依客戶實際使用的AI服務量收費。公司已在程式開發、業務銷售及供應鏈等工作領域導入AI工具，也觀察到明顯成效，並希望確保人才配置符合未來最具成長潛力的業務方向。
微軟的挑戰在於，如何在推動AI轉型的同時，不削弱公司的財務實力。第2季期間，它的雲端競爭對手Alphabet與亞馬遜（Amazon），自由現金流均呈現負值，微軟則仍維持196.4億美元的正向自由現金流，但比起去年同期仍下滑了23%。
微軟預計於週三公布第3季財報，市場將進一步關注AI投資規模、雲端業務成長及現金流表現，評估該公司能否在擴大AI布局的同時，兼顧成本效率與獲利能力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據美國財經媒體《CNBC》報導，知情人士透露，此次自願離職方案，適用於職級70級及以下的部分員工，涵蓋範圍從基層到副總裁層級。符合資格的員工須在12月初之前，決定是否接受方案，接受者預計於12月31日離開公司，這項措施將影響微軟22.3萬名員工中的約27%。
微軟近年持續擴大資料中心投資，以因應AI運算需求成長，並為Anthropic、OpenAI等企業提供雲端服務。微軟今年7月曾預估，截至9月底的季度資本支出將超過500億美元，遠高於去年同期包含資本支出與融資租賃在內的349億美元。
龐大的基建投資也為公司財務帶來壓力。今年4月，微軟首次推出自願退休計畫，約7%的美國員工符合資格；到了7月，公司又宣布裁減4800名員工；此次再推出自願離職方案，顯示微軟持續調整人力配置，以配合業務轉型與成本管理需求。
從自願退休到離職方案 微軟調整人力配置
微軟執行副總裁暨人資長科爾曼（Amy Coleman）在發給員工的備忘錄中坦言，自願離職方案是公司調整組織、因應變革的重要一環，目的是提高彈性，並在可行情況下，讓員工有更多機會自行規劃職涯下一步。
微軟今年7月曾聲稱，符合先前自願退休計畫資格的員工中，有超過30%選擇參與。不過，當時主要適用於資深總監及以下職級，這次的新方案則將範圍擴大至副總裁層級，涵蓋更多管理階層。
AI商業模式轉型 微軟力守現金流
除了人力調整，微軟也在推動商業模式轉型，依客戶實際使用的AI服務量收費。公司已在程式開發、業務銷售及供應鏈等工作領域導入AI工具，也觀察到明顯成效，並希望確保人才配置符合未來最具成長潛力的業務方向。
微軟的挑戰在於，如何在推動AI轉型的同時，不削弱公司的財務實力。第2季期間，它的雲端競爭對手Alphabet與亞馬遜（Amazon），自由現金流均呈現負值，微軟則仍維持196.4億美元的正向自由現金流，但比起去年同期仍下滑了23%。
微軟預計於週三公布第3季財報，市場將進一步關注AI投資規模、雲端業務成長及現金流表現，評估該公司能否在擴大AI布局的同時，兼顧成本效率與獲利能力。
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