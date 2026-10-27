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美國總統川普（Donald Trump）質疑巴西總統大選的公正性，聲稱這場選舉看起來像是「受到操弄」，但未提出具體證據，引發巴西政府反駁。川普表示，自己並未選邊站，但對於此次選舉的觀感相當負面，尤其是延長投票時間的決定；巴西政府則強調，相關指控毫無根據，選舉結果應受到尊重。綜合外媒報導，川普是在當地時間26日接受媒體詢問時，提出有關巴西總統大選的言論，認為選舉必須能讓外界信服，但這次選舉給他的觀感「非常糟糕」，坦言巴西當局延長投票時間的安排相當奇怪。不過，川普也表示，自己並沒有支持任何一方，他也喜歡巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、跟魯拉相處得也很不錯，強調自己治理的是美國，而不是巴西。儘管川普聲稱沒有選邊站，但他公開質疑巴西大選是否被操弄的舉動，仍引發外界關注。這次爭議的焦點之一，是巴西最高法院法官扎寧（Cristiano Zanin）下令，延長部分投票作業時間，理由是聖保羅等地出現公共交通問題，須讓選民有更多機會前往投票。相關措施適用於全國仍在投票的投票所，並非重新開放已經結束投票的票箱。根據巴西研究機構「Insper」的分析，延長的2小時內，實際投票人數不到3.5萬人，約占總投票數的0.03%，認為延長投票時間應不足以影響最終結果，雙方差距超過400萬票，很難推翻。面對川普的質疑，巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）予以反駁，直言相關指控完全錯誤、毫無根據。落敗的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）則拒絕承認敗選，揚言將尋求撤銷選舉結果。弗拉維奧還宣稱，自己已被要求交出護照、禁止出境，但沒有逃亡的計畫，將領導、組織反對派，對抗魯拉政府。川普的發言也讓美巴關係增添變數，波索納洛家族與川普陣營關係密切，弗拉維奧也曾獲川普接見，川普公開質疑選舉結果一事，也與波索納洛陣營的立場形成呼應。不過，目前尚未看到川普宣布具體制裁措施，或正式採取行動否認巴西選舉結果。此次言論究竟只是對選舉程序表達不滿，還是將進一步影響美國對巴西的外交政策，仍有待觀察。原文連結：