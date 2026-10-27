薔琵颱風遠離後，東北季風今（27）日增強，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日北部、東半部及恆春半島有局部降雨，其他地區大多為多雲到晴，午後南部山區偶有短暫陣雨。今晨最低溫為新竹縣關西鎮17.3度，預計北部、東北部高溫約25至26度，中部以北低溫約20至22度。本週有兩波東北季風接力，第二波預計周六報到，早晚溫差仍大。煙花颱風則持續增強，最快今日升級為強烈颱風，但目前距離台灣遙遠，預估不會直接影響台灣。
東北季風今起增強！北部、東北部轉涼
林得恩指出，首波東北季風今日增強，第2波預計周六再度報到。北部及東北部將轉涼，桃園以北、東北部及東半部有局部短暫雨，其餘地區多為多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區降雨機率增加，但整體雨勢不大、時間也不長。
氣溫方面，今晨最低溫為新竹縣關西鎮17.3度，新北市石碇區、基隆市七堵區18.5度，台北市北投區18.6度。預計中部以北、花蓮以北及金門、馬祖低溫約20至23度，南部、台東及澎湖約23至25度，早晚溫差明顯，建議適時增添衣物。
北台灣降溫有雨！周六迎第2波東北季風
氣象署預報，明（28）日北部及東北部仍偏涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，清晨東北部可能出現較大雨勢。周四、周五東北季風減弱，降雨主要集中在基隆北海岸及東半部，午後南部山區仍有零星降雨。
周六第2波東北季風增強，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東也有零星降雨；周日季風減弱，大台北及東半部仍可能下雨。下周一第3波東北季風影響，北部、東半部降雨機率再提高。
煙花颱風最快今日升強颱 路徑北轉不影響台灣
今年第30號颱風「煙花」持續增強，氣象署資料顯示，今日凌晨2時中心位於北緯14.2度、東經162.7度，約在威克島西南方700公里處，中心氣壓950百帕，最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺。颱風目前朝西移動，後續預計轉向西北至西北西方向，並可能再往北轉向日本南方海面。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，煙花颱風眼逐漸顯現、核心持續發展，預計今日有機會增強為強烈颱風。不過，因颱風距離台灣仍遠，短期內對台灣天氣沒有直接影響。
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林得恩指出，首波東北季風今日增強，第2波預計周六再度報到。北部及東北部將轉涼，桃園以北、東北部及東半部有局部短暫雨，其餘地區多為多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區降雨機率增加，但整體雨勢不大、時間也不長。
氣溫方面，今晨最低溫為新竹縣關西鎮17.3度，新北市石碇區、基隆市七堵區18.5度，台北市北投區18.6度。預計中部以北、花蓮以北及金門、馬祖低溫約20至23度，南部、台東及澎湖約23至25度，早晚溫差明顯，建議適時增添衣物。
氣象署預報，明（28）日北部及東北部仍偏涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，清晨東北部可能出現較大雨勢。周四、周五東北季風減弱，降雨主要集中在基隆北海岸及東半部，午後南部山區仍有零星降雨。
周六第2波東北季風增強，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東也有零星降雨；周日季風減弱，大台北及東半部仍可能下雨。下周一第3波東北季風影響，北部、東半部降雨機率再提高。
今年第30號颱風「煙花」持續增強，氣象署資料顯示，今日凌晨2時中心位於北緯14.2度、東經162.7度，約在威克島西南方700公里處，中心氣壓950百帕，最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺。颱風目前朝西移動，後續預計轉向西北至西北西方向，並可能再往北轉向日本南方海面。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，煙花颱風眼逐漸顯現、核心持續發展，預計今日有機會增強為強烈颱風。不過，因颱風距離台灣仍遠，短期內對台灣天氣沒有直接影響。