我是廣告 請繼續往下閱讀

新賽季才剛打了3場，NBA奪冠熱門奧克拉荷馬雷霆隊就遭遇慘烈的傷兵潮。雷霆隊總管普雷斯蒂（Sam Presti）於今（27）日緊急召開記者會宣布，當家全明星前鋒「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）因左腓骨骨折及左腳踝脫臼將接受手術。同時，主力輪替的後衛華勒斯（Cason Wallace）也因左肩唇撕裂必須動刀。2大先發主力皆面臨長達數月的漫長復健期，本季剩餘賽事恐雙雙面臨報銷危機。這起驚悚的意外發生在昨日雷霆對陣洛杉磯快艇隊的比賽末段。比賽僅剩1分14秒時，威廉斯在一次切入上籃中與對手在空中發生碰撞，落地時左腳不自然扭曲、重摔在地。由於傷情非常嚴重，現場醫療人員迅速衝上場處理並用毛巾蓋住他的傷處，隨後以擔架將他抬離球場。離場時，威廉斯仍堅強地向全場起立致敬的球迷比出雙手大拇指。事發當時，雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）甚至難過地將臉埋進球衣中不敢直視。除了威廉斯外，22歲的防守大鎖華勒斯也在同場比賽的第一節受傷。他在防守時撞上快艇隊中鋒傑克森（Isaiah Jackson）的掩護，隨後緊握左肩疼痛退場。普雷斯蒂證實，華勒斯的左肩唇撕裂同樣需要接受手術治療，這意味著他幾乎確定缺席本季剩餘的例行賽賽程。華勒斯上週才剛獲得雷霆隊給出的5年1.39億美元續約，並在休賽季送走多特（Luguentz Dort）後躍升為球隊固定先發，如今卻陷入長期復健的低潮。雷霆隊在今年休賽季為了節省薪資空間，接連交易走了多特、威金斯（Aaron Wiggins）與喬（Isaiah Joe）等多名主力輪替球員。如今在威廉斯與華勒斯雙雙倒下的情況下，陣容深度瞬間面臨巨大考驗，預計卡魯索（Alex Caruso）、麥凱恩（Jared McCain）與米契爾（Ajay Mitchell）等後場球員將承擔更重的上場時間與戰術責任。面對這波突如其來的打擊，總管普雷斯蒂在記者會上表示：「我們會全力支持這些球員，協助他們恢復健康。雖然這不是我們希望看到的狀況，但這就是職業運動的一部分，我們會重新整合，找出下一步的應對方案。」