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以色列今（27日）舉行國會大選，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）能否延續執政備受關注。這場選舉是以色列自2023年10月7日哈瑪斯突襲、引爆以哈戰爭以來的首次大選，也被視為選民檢驗納坦雅胡安全政策與執政表現的重要一役。美國總統川普（Donald Trump）選前即公開力挺納坦雅胡，讓這場攸關以色列政局的選戰，增添不少美國因素。根據《路透社》報導，川普選前公開呼籲以色列選民支持納坦雅胡，聲稱他是重要的合作夥伴，並將納坦雅胡的領導，與美國在中東的安全利益連結。川普也談及伊朗威脅，暗示雙方仍有尚未完成的任務。納坦雅胡則強調，川普對以色列的支持前所未有，以國政府安全政策的重要方向，就是強硬應對伊朗。川普的背書有助納坦雅胡凸顯與美國的緊密關係，但也讓伊朗問題成為選戰焦點。至於選後是否進一步採取軍事行動，仍有待觀察。納坦雅胡這次選舉面臨的最大考驗之一，是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列南部，造成約1200人死亡、250人遭俘虜綁架。事件暴露以色列安全體系的重大漏洞，也引發外界對政府責任的追究。有受害者家屬痛批，納坦雅胡本應承擔責任並辭職，而他竟然完成了整個任期，這簡直是對以色列的侮辱，週二的選舉對以色列至關重要，直言：「如果這屆政府繼續執政，許多人的心都會破碎」、「我看不出這屆政府有任何正當理由再次競選連任」。反對派也批評，納坦雅胡未能防止攻擊發生，要求徹查當年的安全失誤。納坦雅胡則強調，政府對哈瑪斯、伊朗採取的軍事行動，已提升以色列的安全。此次大選不只是政黨競爭，也是以色列選民，檢視納坦雅胡安全政策與執政表現的重要機會。納坦雅胡所屬的利庫德黨（Likud）面臨反對派挑戰，其中包括前軍方總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的中間派陣營。不過，以色列國會共有120席，政黨通常需要至少61席才能組成多數政府，即使納坦雅胡陣營席次下滑，反對派也未必能順利整合。因此，選舉結果不一定直接決定誰能當總理，選後政黨能否達成組閣協議同樣重要。對納坦雅胡而言，川普的支持提供了外交助力，但2023年突襲事件留下的責任爭議，以及選民對其安全與治理的評價，仍將影響他的政治前途。這場大選最終如何改變以色列政府組成，也將牽動未來的伊朗政策與中東局勢。原文連結：