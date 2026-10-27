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支持者超熱情！大進場走20分鐘 蔣萬安：手都被抓傷了

「支持者眼神不一樣」 從焦慮變成堅定、有信心

被嫌「太老實、太古意」 蔣萬安：我不會為選舉改人設

尋求連任的台北市長蔣萬安昨（26）日舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，活動結束後他隨即接受政論節目《國民大會》專訪。蔣萬安透露，原本還擔心颱風剛過、又碰上連假，支持者出席狀況恐受影響，沒想到現場熱情超乎預期，大進場過程中甚至「手都被抓傷」。更讓他印象深刻的是，支持者看他的眼神和過去不同，「看到很堅定的信心」，讓他感受到選戰氛圍正在轉變。蔣萬安昨表示，競總成立前確實有些擔心，一方面颱風才剛離開，另一方面又正值連假，不確定支持者是否會踴躍出席？不過人潮超出他預期，不僅會場內聚集大批支持者，連穿堂、正門及校門口都陸續有人進場。他透露，自己光是大進場就走了約20分鐘，沿途不斷和支持者握手，「手都被抓傷」。他也感謝立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及多名國民黨立委接力站台，帶動現場氣氛。蔣萬安說，這場活動讓他最有感的，不只是人多或支持者熱情，而是大家看他的眼神「不一樣了」。過去一段時間，不少支持者可能對選情感到焦慮、擔心，但這次在競總成立現場，他感受到的不只是熱情，而是一種更堅定的信心，「有一股信心上來，氛圍是不一樣的」。蔣萬安也把競總成立定調為「反攻號角正式吹起」的重要時刻，認為距離投票只剩33天，接下來要把現場的熱情進一步擴散出去。談到近期選戰攻防，蔣萬安坦言，身邊不少朋友和支持者都跟他說，他「太老實、太古意」，在激烈選戰中恐怕吃虧。他說，支持者看到他每天做市政、講政績，另一邊卻持續面對攻擊，難免替他著急，但他並不會因此刻意改變自己的人設。他強調，「4年前大家看到的蔣萬安，跟今天在台上看到的就是一樣的。」自己不擅長包裝，也不擅長「表演性的政治」，更不會因為到了選舉才刻意創造新人設，只想把最真實的一面呈現給選民。至於「不創造新人設」是否在暗指民進黨台北市長候選人沈伯洋？蔣萬安則表示：「我沒有這樣講。」不過他接著說，大家看得很清楚，他承認自己不是那麼會詭辯，也不擅長包裝或表演性的政治，對他而言，把事情紮紮實實做好才是最重要的。