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費城76人隊昨（26）日於主場迎戰底特律活塞隊，在當家中鋒恩比德（Joel Embiid）因右腳足底筋膜炎輪休、76人陣中多名禁區大將集體因傷缺陣的窘境下，球隊不得不祭出奇招，讓42歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）先發擔綱中鋒。儘管詹姆斯全場繳出18分、5助攻，但76人最終仍以93：106不敵活塞，吞下本季首敗。賽後被問及頂替5號位的安排，詹姆斯直言這絕非長久之計：「我加盟可不是為了長期跑去打5號位的。」本場比賽76人的禁區戰力幾乎趨近於0，除了恩比德輪休外，替補的大個子沃克（Jabari Walker）、巴洛（Dominick Barlow）以及法爾（Tacko Fall）全數因傷缺陣，就連陣中抓籃板能力最強的後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也因腹部挫傷無法上陣。總教練納斯（Nick Nurse）賽前無奈坦言：「我們隊上大概只剩3個人能勉強打5號位了。」因此6呎9吋的詹姆斯奉命先發頂替中鋒位置，全場防守主要對位活塞中鋒里德（Paul Reed）。這是詹姆斯長達24年職業生涯中，第15次以先發中鋒身份登場，也是自2021-22賽季效力湖人隊以來、相隔5個賽季再度重返先發5號位。雖然詹姆斯有客串小球中鋒的能力，但他賽後明確表示，並不認為自己該長期打這個位置：「該死，我們那邊可是坐著一位MVP（指恩比德）啊！我加盟可不是為了長期跑去打5號位的。」詹姆斯直言，「隊上有恩比德在……如果我說我來到這裡是為了常駐中鋒，我想我們沒有任何人會希望看到這種事發生。我可以做這份工作，但我們有恩比德在。」此役恩比德在前一張對陣公鹿狂飆大三元後，本想背靠背繼續上陣，甚至打趣要媒體「幫忙寫文章施壓球團」，但76人團隊最終仍基於足底筋膜炎管理考量，決定讓恩比德休兵。禁區人手告急也讓76人的籃板球成為致命傷。本季至今每場比賽76人的團隊籃板數皆落後給對手，繼前一場對公鹿輸了22個籃板後，今日面對活塞再度被對手多抓了17個籃板。此役陣中唯一健康的正牌中鋒波納（Adem Bona）出戰生涯新高的25分鐘，奮力抓下13個籃板並攻下 6 分，賽後獲得詹姆斯的大力讚賞。面對籃板球的大崩盤，主力後衛馬克西（Tyrese Maxey）賽後給出最直接的解決方案：「讓我們的長人趕快傷癒回歸吧，那樣就太棒了。」