美國總統川普（Donald Trump）宣布，若有民眾能檢舉「選舉舞弊」，且相關案件最終導致涉案者遭逮捕並定罪，就有機會獲得100萬美元獎金。這項宣布正值美國期中選舉前夕，再度將「選舉公正性」推上政治焦點。不過，獎金由誰支付、如何提出檢舉，以及具體審核程序，目前仍有待進一步釐清。
川普祭百萬美元獎金！檢舉須促成逮捕、定罪
根據美媒《國會山報》（The Hill）報導，川普26日在自家社群平台發文，表示任何人若能提供有關選舉舞弊的線索，且相關案件最終促成涉案者遭逮捕並定罪，就能獲得100萬美元獎金。
這項措施涵蓋過去的選舉，以及預定於11月3日舉行的美國期中選舉。不過，川普尚未完整說明獎金的資金來源、檢舉管道與審核標準，白宮也尚未公布完整執行辦法，因此實際如何運作仍不明朗。
期中選舉前再談舞弊！選舉公信力受關注
美國期中選舉將於11月3日登場，共和、民主兩黨將爭奪國會席次，選舉結果也將影響川普後續施政空間。從政治角度來看，川普選在期中選舉前夕推出這項措施，時機格外敏感，在共和黨面臨國會席次保衛戰之際，除了凸顯打擊違法投票的立場，也可能藉此凝聚支持者對選舉公正性的關注。
另一方面，若缺乏明確的檢舉標準與審核機制，高額獎金也可能引發不實指控，進一步加深社會對選舉結果的疑慮。在選前敏感時刻，如何確保檢舉有據可查、避免舞弊指控淪為政治攻防，將是這項措施面臨的關鍵考驗。
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根據美媒《國會山報》（The Hill）報導，川普26日在自家社群平台發文，表示任何人若能提供有關選舉舞弊的線索，且相關案件最終促成涉案者遭逮捕並定罪，就能獲得100萬美元獎金。
這項措施涵蓋過去的選舉，以及預定於11月3日舉行的美國期中選舉。不過，川普尚未完整說明獎金的資金來源、檢舉管道與審核標準，白宮也尚未公布完整執行辦法，因此實際如何運作仍不明朗。
期中選舉前再談舞弊！選舉公信力受關注
美國期中選舉將於11月3日登場，共和、民主兩黨將爭奪國會席次，選舉結果也將影響川普後續施政空間。從政治角度來看，川普選在期中選舉前夕推出這項措施，時機格外敏感，在共和黨面臨國會席次保衛戰之際，除了凸顯打擊違法投票的立場，也可能藉此凝聚支持者對選舉公正性的關注。
另一方面，若缺乏明確的檢舉標準與審核機制，高額獎金也可能引發不實指控，進一步加深社會對選舉結果的疑慮。在選前敏感時刻，如何確保檢舉有據可查、避免舞弊指控淪為政治攻防，將是這項措施面臨的關鍵考驗。