蘋果於昨（26）日晚間無預警發表新款iPad mini，迎來產品推出以來幅度最大的硬體升級，iPad mini 8首度搭載8.5吋OLED螢幕與2奈米A20 Pro晶片，機身厚度僅5.4毫米，並新增IP67防水防塵。蘋果表示，iPad mini 8的AI效能較前代最高提升4.5倍，繪圖效能提升2.7倍，前後相機皆為1200萬畫素，並支援Wi-Fi 7。這次共有午夜色、星光色及128GB、256GB、512GB容量可選擇，台灣售價22900元起，10月28日開放預購、11月6日開賣。
蘋果iPad mini大改款！首搭8.5吋OLED 螢幕放大至8.5吋
新款iPad mini配備8.5吋超Retina XDR OLED螢幕，邊框縮窄24%，機身尺寸維持與前代相近，卻能提供更大的顯示範圍。螢幕支援P3廣色域、200萬比1對比度，峰值亮度最高達1200尼特，是前代的2倍以上，最低亮度則可降至1尼特，方便夜間閱讀。
此外，iPad mini 8首次提供奈米紋理玻璃選項，可減少戶外及明亮環境下的反光。機身厚度縮減至5.4毫米，Wi-Fi版重量為255克、行動網路版263克，並具備IP67防水防塵能力，外出攜帶更加方便。
AI效能最高提升4.5倍！相機、音效、連線同步升級
iPad mini 8搭載採用2奈米製程的A20 Pro晶片，最高配備6核心CPU與7核心GPU，每個GPU核心都加入神經網路加速器。蘋果表示，新機AI效能較前代最高提升4.5倍、繪圖效能提升2.7倍，多工處理速度也提升最高60%，可應付AI運算、影像創作、3D繪圖及遊戲等需求。
其中，512GB版本另配備雙16核心神經網路引擎，合計32核心AI運算能力，處理效能達前代兩倍，並提升統一記憶體頻寬，強化裝置端生成式AI及複雜圖像處理能力。
iPad mini 8導入Acoustic Display技術，讓螢幕與低音喇叭協同發聲，改善整體音量及音質。前置相機為1200萬畫素Center Stage鏡頭，移至機身橫向邊緣，方便視訊通話；後置同樣採1200萬畫素相機，支援最高4K、60fps影片錄製。
至於連線，iPad mini首度搭載蘋果自研N1無線網路晶片，支援Wi-Fi 7、藍牙6及Thread技術；行動網路版本則使用C2數據機，官方表示行動數據傳輸速度較前代最高提升50%，能源效率也有所改善。
iPad mini 8同時搭載iPadOS 27，支援新一代Apple Intelligence，包括照片編輯、AI影像生成等功能；蘋果也跟著預告，iPadOS 27.2將加入外接螢幕延伸顯示模式，讓用戶更方便使用。
iPad mini 8台灣售價、預購時間一次看
iPad mini 8提供午夜色、星光色兩種顏色，容量分為128GB、256GB及512GB，預計10月28日開放預購，11月6日起陸續供貨，並可搭配Apple Pencil Pro及Apple Pencil（USB-C）使用。
台灣售價如下：
◼︎Wi-Fi版：22900元起、教育優惠價21290元起
◼︎Wi-Fi＋行動網路版：27900元起
◼︎Apple Pencil Pro：4390元、教育優惠價4000元
◼︎Apple Pencil（USB-C）：2690元、教育優惠價2340元
◼︎科技織紋聰穎雙面夾：2590元（海軍藍、灰褐色）
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新款iPad mini配備8.5吋超Retina XDR OLED螢幕，邊框縮窄24%，機身尺寸維持與前代相近，卻能提供更大的顯示範圍。螢幕支援P3廣色域、200萬比1對比度，峰值亮度最高達1200尼特，是前代的2倍以上，最低亮度則可降至1尼特，方便夜間閱讀。
此外，iPad mini 8首次提供奈米紋理玻璃選項，可減少戶外及明亮環境下的反光。機身厚度縮減至5.4毫米，Wi-Fi版重量為255克、行動網路版263克，並具備IP67防水防塵能力，外出攜帶更加方便。
iPad mini 8搭載採用2奈米製程的A20 Pro晶片，最高配備6核心CPU與7核心GPU，每個GPU核心都加入神經網路加速器。蘋果表示，新機AI效能較前代最高提升4.5倍、繪圖效能提升2.7倍，多工處理速度也提升最高60%，可應付AI運算、影像創作、3D繪圖及遊戲等需求。
其中，512GB版本另配備雙16核心神經網路引擎，合計32核心AI運算能力，處理效能達前代兩倍，並提升統一記憶體頻寬，強化裝置端生成式AI及複雜圖像處理能力。
iPad mini 8導入Acoustic Display技術，讓螢幕與低音喇叭協同發聲，改善整體音量及音質。前置相機為1200萬畫素Center Stage鏡頭，移至機身橫向邊緣，方便視訊通話；後置同樣採1200萬畫素相機，支援最高4K、60fps影片錄製。
iPad mini 8同時搭載iPadOS 27，支援新一代Apple Intelligence，包括照片編輯、AI影像生成等功能；蘋果也跟著預告，iPadOS 27.2將加入外接螢幕延伸顯示模式，讓用戶更方便使用。
iPad mini 8台灣售價、預購時間一次看
iPad mini 8提供午夜色、星光色兩種顏色，容量分為128GB、256GB及512GB，預計10月28日開放預購，11月6日起陸續供貨，並可搭配Apple Pencil Pro及Apple Pencil（USB-C）使用。
台灣售價如下：
◼︎Wi-Fi版：22900元起、教育優惠價21290元起
◼︎Wi-Fi＋行動網路版：27900元起
◼︎Apple Pencil Pro：4390元、教育優惠價4000元
◼︎Apple Pencil（USB-C）：2690元、教育優惠價2340元
◼︎科技織紋聰穎雙面夾：2590元（海軍藍、灰褐色）