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奧克拉荷馬雷霆隊剛以3勝0敗強勢開季，卻在短短24小時內遭遇毀滅性的傷病暴擊。ESPN等美媒今（27）日便分析雷霆啟動交易重組戰力的可能途徑，指出為了薪資平衡與補強鋒線，防守悍將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）恐提前成為被犧牲的交易籌碼。而美媒點名的補強首選，正是昨日在攻防碰撞中導致威廉斯重傷的兩名洛杉磯快艇隊悍將。除了全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）遭遇左踝脫臼合併腓骨骨折需動刀、恐面臨整季報銷外，甫簽下5年1.39億美元頂薪合約的防守大鎖華勒斯（Cason Wallace）也因左肩盂唇撕裂（Labrum tear）必須接受手術，預計缺席5至6個月。在休賽季為了避開第二層硬上限而接連送走多特（Luguentz Dort）、威金斯（Aaron Wiggins）與喬（Isaiah Joe）之後，雷霆側翼深度瞬間見底。雷霆總經理普雷斯蒂（Sam Presti）在週一向媒體證實，威廉斯與華勒斯皆需進行手術。威廉斯在快攻落地時左腳踝與小腿嚴重骨折脫臼，賽季宣告提前告急；而華勒斯則是在出戰明尼蘇達灰狼隊時傷及左肩，確診為罕見的盂唇撕裂傷，即使樂觀預估也得休養至明年4月季後賽開打前夕。這場突如其來的傷病潮，也讓雷霆休賽季的「避稅操作」付出殘酷代價。雷霆在休賽季為了規避嚴苛的第二層奢侈稅硬上限，同時騰出空間頂薪續約霍姆格倫（Chet Holmgren）與威廉斯，一口氣將長年先發防守核心多特、稱職替補威金斯與外線射手喬打包換回7張二輪籤。如今雙星倒下，雷霆陣中頓失能兼顧外圍領防與單兵撕裂的實戰即戰力。面對突然出現的戰力真空，《Heavy》資深記者戴佛尼（Sean Deveney）分析指出，有聯盟高層指出，雷霆若想在交易市場上引進能頂替威廉斯空缺的高水準鋒線，防守大鎖「禿曼巴」卡魯索很可能被迫擺上貨架。由於雷霆目前的總薪資已超過第一層奢侈稅線，未來面臨巨額豪華稅帳單，聯盟內部原先普遍預期雷霆會在明年夏天拋售卡魯索以減輕薪資負擔。然而西區球團高層向戴佛尼透露，若雷霆管理層認為球隊本季仍具備奪冠競爭力、必須在鋒線位置立刻填補戰力空缺，那麼卡盧索的交易時間點極可能被迫提前至季中交易截止日前。雖然球隊現階段仍傾向依賴米契爾（Ajay Mitchell）與麥凱恩（Jared McCain）分擔後場時間，但卡盧索作為高價值到期資產，無疑是雷霆談判桌上最誘人的籌碼。根據ESPN資深分析師克拉姆（Zach Kram）提出的交易構想，雷霆預計能向聯盟申請傷病球員特例（DPE），而目前交易市場上在合約與球風最契合雷霆防守體系的球員，正是在日前比賽中與威廉斯在空中發生夾擊碰撞、導致其重摔骨折的快艇雙人組瓊斯（Derrick Jones Jr.）與鄧恩（Kris Dunn）。克拉姆撰文指出：「極具諷刺意味的是，最適合奧克拉荷馬城的潛在補強目標，恰恰就是參與那次導致威廉斯賽季報銷碰撞的兩位快艇防守者：瓊斯與鄧恩。快艇隊本季競爭力有限，這兩位老將防守悍將都處於合約最後一年，洛杉磯更渴望換取未來的選秀權資產，這完美契合雷霆的需求。」除了快艇雙鋒，紐奧良鵜鶘隊的防守大鎖瓊斯（Herb Jones）、華盛頓巫師隊的尚帕尼（Justin Champagnie）、金州勇士隊的梅爾頓（De'Anthony Melton）與培頓二世（Gary Payton II）也被列入雷霆的雷達名單中。