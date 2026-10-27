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世界足壇最高個人榮譽「金球獎」（Ballon d'Or）頒獎典禮於英國倫敦帕拉丁劇院（Palladium Theatre）隆重舉行。效力於德甲拜仁慕尼黑的33歲英格蘭當家神鋒哈利凱恩（Harry Kane），在競爭極度白熱化的決選中脫穎而出，榮膺2026年男子金球獎得主。這不僅是凱恩職業生涯首度捧起金球獎座，更是自2001年「追風少年」歐文（Michael Owen）獲獎以來，睽違整整25年再度有英格蘭球員奪得這項足壇至高榮耀！回顧剛過去的驚人賽季，哈利凱恩在俱樂部繳出了歷史級別的統治數據。他代表拜仁慕尼黑出戰65場比賽，瘋狂轟入73顆進球並送出8次助攻，強勢率領拜仁囊括德甲聯賽、德國盃以及德國超級盃「三冠王」榮耀。個人的獎項版圖同樣大豐收，凱恩橫掃歐洲金靴獎、德甲最佳射手以及德國足球先生頭銜。在今日頒獎典禮稍早，凱恩已先獲頒表彰年度最佳射手的「蓋德穆勒獎」（Gerd Muller Trophy），隨後更毫無懸念奪下男子金球獎殊榮。在國家隊方面，凱恩則以隊長身分率領英格蘭「三獅軍團」在世界盃賽場上奪得季軍銅牌，全方位的冠軍與進球含金量成為他登頂的最大本錢。本屆金球獎競爭被外界譽為近年來最難以預測的懸疑大戲。最終投票結果顯示，凱恩擊敗了眾多強勁對手。第二名為效力皇家馬德里的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe），儘管在俱樂部與國家隊表現亮眼，但受限於冠軍錦標數量不足，以27歲之齡屈居亞軍，個人首座金球獎仍得再等等。第三名是巴塞隆納19歲西班牙超新星亞馬爾（Lamine Yamal），雖然本季收穫西甲聯賽冠軍與世界盃冠軍，仍在激戰中名列第三。第四名則為轉投巴塞隆納、並在本屆世界盃榮獲最佳球員金球獎（Golden Ball）的中場大師羅德里（Rodri）。在女子金球獎方面，現年32歲的西班牙傳奇球星普特雅斯（Alexia Putellas）擊敗群雌獲獎，這是她繼2021年與2022年二連霸之後，生涯第3度榮膺女子金球獎。普特雅斯近年轉戰英格蘭女足超級聯賽（WSL）加盟倫敦城雌獅隊（London City Lionesses），此次封后也讓她追平西班牙國家隊隊友邦馬蒂（Aitana Bonmati，2023至2025年三連霸），成為女子足壇史上僅有的兩位三度奪得金球獎的傳奇球星。