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500萬交保遭撤銷 高分院發回重審

「台灣還有人權嗎？」 吳俊立怒喊：最好讓我死在裡面

律師團：法院已同意請假、視訊 質疑仍強行拘提

前台東縣長吳俊立涉東映渡假村聯外農路拓寬弊案，原獲台東地院裁定500萬元交保，但檢方抗告後，花蓮高分院撤銷原裁定並發回重審。台東地院昨（26）日上午原定重開羈押庭，吳俊立因心肌炎在高雄住院、請假未到庭，檢調下午仍前往高雄榮民總醫院將他拘提、上銬押回台東。吳俊立晚間抵達台東地檢署時情緒激動，怒喊「司法被玩成這樣，完全沒人權」，最後更撂下重話：「我就死在裡面！」檢調偵辦台東縣政府涉嫌圖利吳家投資的東映渡假村聯外農路拓寬案，日前持續擴大追查，已陸續有台東縣府農業處長許家豪、前科長蔡明翰，以及議長吳秀華助理邱嘉平等人遭收押。檢調20日大規模搜索吳俊立住處、辦公處所等11處，當晚將他帶回偵訊。檢察官複訊後認為有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押。台東地院隔日裁定吳俊立以500萬元交保，並限制住居、施以科技監控。不過，檢方不服提起抗告，花蓮高分院其後認定抗告有理由，撤銷原裁定，發回台東地院重新審理羈押必要性。台東地院原定昨上午10時重開羈押庭，不過吳俊立因心肌炎正在高雄榮總住院治療，因此請假未到庭。檢調下午前往高雄榮總執行拘提，將吳俊立上銬後一路帶回台東。晚間近8時，他抵達台東地檢署，下車時戴著口罩，並以衣物遮住手銬。面對守候媒體詢問身體狀況，吳俊立情緒突然激動，痛批：「這麼齷齪，連住院都要去拘提！」並表示自己已經住院2天，原先還有心臟相關治療安排，他並非拒絕出庭，也已答應返回台東接受羈押庭審理，卻仍遭檢調前往醫院拘提。他當場發怒質疑：「台灣還有人權？台灣還有公道？」並表示身體實在已經「受不了了」，最後情緒越來越激動，先說「最好讓我死在裡面」，又喊出：「拜託！我就死在裡面。」對此，吳俊立法律團隊深夜發出聲明指出，吳俊立因心肌炎住院治療，已向台東地院請假並獲准，原先法院也同意以視訊方式開庭。然而檢方直到開庭時才表達不同意視訊，吳俊立其後也表示願意向醫院請假、親自到庭，並接受法院安排於26日晚間開庭，但檢方仍在下午赴醫院將人拘提。律師團因此質疑，在吳俊立已請假獲准、又明確表示願意配合法院到庭的情況下，是否仍有必要採取拘提手段，甚至質疑是否因此「刻意創造不實的未到案假象」？