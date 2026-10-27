我是廣告 請繼續往下閱讀

本週全球多個主要央行將公布最新利率決議，包括美國聯準會（Fed），美元指數重返102，即便台股在連休4天後走揚，新台幣兌美元今（27）日早盤開貶後，一度回升破32.5元，但很快又回貶，並下探32.6元，貶值9.2分。就國際匯市來看，美元指數重返102，一度來到102.12，目前在102.09盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從157.42拉回至157.747，目前在157.707附近，韓元兌美元則從1326.27回升至1326.27，隨後在1324.68盤整，離岸人民幣兌美元則盤整偏弱在6.6655至6.6687盤整。至於新台幣兌美元今日早盤以32.53元、貶值2.2分開出，雖然台股走揚，新台幣一度翻升破32.5元，來到32.485元，升值2.3分，但在美元走強之下，新台幣又回貶，並下探32.6元，貶值9.2分，目前仍在32.58元至32.6元盤整。