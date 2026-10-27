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▲何欣純抽中籤王1號。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.27）

▲洪麗華抽中2號。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.27）

下屆台中市長選舉今（27）日上午在剛修復啟用的台中州廳辦理號次抽籤，率先抽籤的民進黨何欣純抽中1號籤王、國民黨提名的江啟臣抽中3號、司法正義黨的洪麗華抽中2號。抽籤於上午9點準時舉行，或許對場地不熟悉，僅何欣純一人提前5分鐘到場，稍後江啟臣於9點2分由妻子及立委楊瓊瓔、王育敏陪同進場；洪麗華則於9點5分到場。抽中1號的何欣純喊出「台中第一，欣好市長」口號，並於抽籤後進行車隊遊街；2號洪麗華喊「一定勝利」；3號江啟臣則以「最強靠山」作為選戰訴求，與眾人一起徒步掃街。