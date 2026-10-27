下屆台中市長選舉今（27）日上午在剛修復啟用的台中州廳辦理號次抽籤，率先抽籤的民進黨何欣純抽中1號籤王、國民黨提名的江啟臣抽中3號、司法正義黨的洪麗華抽中2號。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲何欣純抽中籤王1號。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.27） 抽籤於上午9點準時舉行，或許對場地不熟悉，僅何欣純一人提前5分鐘到場，稍後江啟臣於9點2分由妻子及立委楊瓊瓔、王育敏陪同進場；洪麗華則於9點5分到場。 抽中1號的何欣純喊出「台中第一，欣好市長」口號，並於抽籤後進行車隊遊街；2號洪麗華喊「一定勝利」；3號江啟臣則以「最強靠山」作為選戰訴求，與眾人一起徒步掃街。 ▲洪麗華抽中2號。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.27） 更多「2026九合一」相關新聞。 相關新聞 「這是選民聽力測驗嗎？」20分鐘全英文惹議 台中市長辯論會卡關楊寶楨一句「洋流」遭酸「牆頭草！沈伯洋送暖 她隔天發文謝了不只謝典霖太戲劇！這區8搶5竟2人關看守所 藍綠前立委代跑行程才接蔣萬安主委民調就大輸！盧秀燕「忍笑」吐5字反應曝光 顏幸如編輯記者喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...作品集 何欣純江啟臣洪麗華抽籤