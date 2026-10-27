緬甸軍方疑似透過假合約、變更貨物名稱等方式，規避美國制裁，持續取得伊朗航空燃油。《路透社》26日刊出調查報告指出，緬甸將伊朗運來的航空燃油「偽裝」成南非柴油，甚至有緬甸官方機構核准以柴油名義辦理進口。這批燃油可能供民航使用，也可能成為軍方空襲的燃料，凸顯即便在美國的制裁之下，仍難以完全阻斷緬甸軍方的燃油來源。
11.3萬桶燃油偽裝成柴油 交易金額達1580萬美元
《路透社》調查發現，2025年12月，一艘遭美國制裁、名為「Reef」的油輪抵達緬甸，載運約11.3萬桶燃油。緬甸能源中間商Dynamic Wave與泰國燃油貿易商Tawan-Oil Trading簽訂一份價值1580萬美元的合約，文件宣稱交易內容是南非柴油。
然而，《路透社》檢視航運紀錄、衛星影像及能源分析資料後發現，這批燃油實際上是從伊朗運往緬甸的。聯合國貿易資料及能源分析機構「Vortexa」的數據也顯示，2025年的南非與緬甸之間，根本不存在相應的柴油貿易紀錄。
更關鍵的是，緬甸外匯監管機構在2025年11月30日的一封信函中表示，將以柴油、而非航空燃油的名義核發進口文件，並授權相關業者支付貨款。這份文件由倡議組織「緬甸正義」（Justice for Myanmar）提供給《路透社》，成為調查的重要線索。不過，信函並未說明為何要變更貨物名稱。
不只一批交易！泰國貿易商與銀行也被牽出
調查還發現，這並非首次出現類似交易。2025年5月，Dynamic Wave與Tawan-Oil Trading簽訂另一份合約，文件宣稱採購約20.2萬桶南非柴油，交易金額為2600萬美元，並要求將款項匯入Tawan在泰國匯商銀行（SCB）的帳戶。
然而，合約發票上的燃油密度更符合航空燃油規格，價格也比全球柴油基準高出逾5成。航運紀錄顯示，油輪「Noble」於同年6月抵達緬甸仰光，載運近20萬桶航空燃油；衛星影像分析則顯示，該船曾在伊朗阿巴斯港裝載貨物，航行途中發送的船舶位置訊號，卻讓外界以為它正前往孟加拉、而非緬甸。
泰國貿易商Tawan曾被聯合國專家在2024年的報告中，列為緬甸軍方航空燃油供應商，該報告也提及SCB在緬甸軍方採購活動中的角色。不過，《路透社》表示，無法確認SCB是否知悉Tawan業務的實際性質。SCB先前曾表示，該行遵守反洗錢法規，與緬甸有關的買賣合法，也跟武器交易無關。
美國制裁難完全阻斷 燃油可能支援軍方空襲
美國於2023年對緬甸航空燃油產業實施針對性制裁，理由是緬甸軍方在鎮壓反抗勢力的行動中，對平民目標發動致命空襲。此外，涉及伊朗石油及燃油的交易，也可能面臨美國廣泛的制裁措施。
緬甸軍方2021年推翻翁山蘇姬領導的民選政府後，國內爆發內戰。聯合國今年8月指出，緬甸軍方空襲已造成數千人死亡，其中包括大量平民。緬甸外交部則回應稱，軍方在行動中，已盡最大努力避免平民傷亡。
分析認為，這起事件凸顯美國政策的限制性：即使交易面臨制裁風險，業者仍可能透過第三國貿易商、變更貨物名稱及複雜的付款安排，掩蓋燃油的真正來源，儘管目前並無證據證明，上述兩批燃油已全數用於軍事行動。
《路透社》針對相關交易向緬甸業者、軍政府代表、外匯監管機構、伊朗外交部及美國財政部尋求回應，但截至報導刊出時，相關方面均未回覆。
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《路透社》調查發現，2025年12月，一艘遭美國制裁、名為「Reef」的油輪抵達緬甸，載運約11.3萬桶燃油。緬甸能源中間商Dynamic Wave與泰國燃油貿易商Tawan-Oil Trading簽訂一份價值1580萬美元的合約，文件宣稱交易內容是南非柴油。
然而，《路透社》檢視航運紀錄、衛星影像及能源分析資料後發現，這批燃油實際上是從伊朗運往緬甸的。聯合國貿易資料及能源分析機構「Vortexa」的數據也顯示，2025年的南非與緬甸之間，根本不存在相應的柴油貿易紀錄。
更關鍵的是，緬甸外匯監管機構在2025年11月30日的一封信函中表示，將以柴油、而非航空燃油的名義核發進口文件，並授權相關業者支付貨款。這份文件由倡議組織「緬甸正義」（Justice for Myanmar）提供給《路透社》，成為調查的重要線索。不過，信函並未說明為何要變更貨物名稱。
不只一批交易！泰國貿易商與銀行也被牽出
調查還發現，這並非首次出現類似交易。2025年5月，Dynamic Wave與Tawan-Oil Trading簽訂另一份合約，文件宣稱採購約20.2萬桶南非柴油，交易金額為2600萬美元，並要求將款項匯入Tawan在泰國匯商銀行（SCB）的帳戶。
然而，合約發票上的燃油密度更符合航空燃油規格，價格也比全球柴油基準高出逾5成。航運紀錄顯示，油輪「Noble」於同年6月抵達緬甸仰光，載運近20萬桶航空燃油；衛星影像分析則顯示，該船曾在伊朗阿巴斯港裝載貨物，航行途中發送的船舶位置訊號，卻讓外界以為它正前往孟加拉、而非緬甸。
泰國貿易商Tawan曾被聯合國專家在2024年的報告中，列為緬甸軍方航空燃油供應商，該報告也提及SCB在緬甸軍方採購活動中的角色。不過，《路透社》表示，無法確認SCB是否知悉Tawan業務的實際性質。SCB先前曾表示，該行遵守反洗錢法規，與緬甸有關的買賣合法，也跟武器交易無關。
美國制裁難完全阻斷 燃油可能支援軍方空襲
美國於2023年對緬甸航空燃油產業實施針對性制裁，理由是緬甸軍方在鎮壓反抗勢力的行動中，對平民目標發動致命空襲。此外，涉及伊朗石油及燃油的交易，也可能面臨美國廣泛的制裁措施。
緬甸軍方2021年推翻翁山蘇姬領導的民選政府後，國內爆發內戰。聯合國今年8月指出，緬甸軍方空襲已造成數千人死亡，其中包括大量平民。緬甸外交部則回應稱，軍方在行動中，已盡最大努力避免平民傷亡。
分析認為，這起事件凸顯美國政策的限制性：即使交易面臨制裁風險，業者仍可能透過第三國貿易商、變更貨物名稱及複雜的付款安排，掩蓋燃油的真正來源，儘管目前並無證據證明，上述兩批燃油已全數用於軍事行動。
《路透社》針對相關交易向緬甸業者、軍政府代表、外匯監管機構、伊朗外交部及美國財政部尋求回應，但截至報導刊出時，相關方面均未回覆。