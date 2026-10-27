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▲秦漢（右）靠著《忘了我記得》拿下金鐘獎迷你劇集最佳男主角。（圖／Netflix提供）

▲霍建華在《忘了我記得》中，飾演謝盈萱（右）的丈夫。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱（左）推著秦漢（右）的輪椅在雨中起舞，放下所有包袱，陪父親玩樂，逼哭許多觀眾。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》中的閨密團由劉品言（左下）與周采詩（右下）、謝盈萱（右上）組成。（圖／Netflix提供）

劇名：《忘了我記得》（英文片名：Forget You Not）

線上看平台：Netflix全球獨家播映

首播上線日期：2025年5月23日

總集數與篇幅：共8集（迷你劇集規格），每集長度約45至60分鐘

主創與核心卡司：

導演／編導：劉若英（首度跨界執導影集長片）

領銜主演：謝盈萱、秦漢

特邀演出：霍建華、劉品言、周采詩、王柏傑、陳以文

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（26）日圓滿落幕，由劉若英首度執導的重磅影集《忘了我記得》成為當晚最大贏家，一舉抱走「迷你劇集男主角獎」及攝影、剪輯、燈光、美術設計、造型設計共6項大獎，引發網友熱議，大家看了紛紛留言驚呼：「這部戲太猛了吧！」、「真有那麼好看嗎？」本文就為觀眾統整《忘了我記得》劇情亮點與線上收看平台，帶大家認識這部感人之作。《忘了我記得》昨晚在頒獎典禮開始不到1小時，就拿下攝影、剪輯、燈光、美術設計、造型設計等5項技術類大獎，後來男主角秦漢又獲得迷你劇集（電視電影）男主角獎，讓這部作品的討論度大大攀升。該劇劇情講述40歲的女主角程樂樂（謝盈萱 飾）原本在旅行社工作，因替遭團員性騷擾的閨蜜黃蘇菲出頭而丟了工作，意外接觸脫口秀後，逐漸找到人生新方向。此後，她白天在便利商店工作，晚上登台追夢，並因此結識後來的丈夫張凱（霍建華 飾）。但兩人的婚姻因彼此隱瞞工作與生活狀況出現裂痕，張凱最終決定前往新加坡任職，兩人走向離婚。與此同時，樂樂的父親程光齊（秦漢 飾）確診初期阿茲海默症，隨著病情惡化，樂樂也逐漸意識到照顧父親的責任。在陪伴父親對抗病魔的過程中，樂樂重新面對童年母親離家的心結，並從父親留下的「願望清單」中，理解他未曾說出口的愛。隨著父親病情日益嚴重，樂樂搬回家照顧他，歷經父親走失、急救意願抉擇等難關。父親離世後，樂樂透過他預先錄製的影片，帶著珍貴回憶重返脫口秀舞台，以說故事的方式紀念父親，也在悲傷中繼續追尋自己的人生。這部戲乍看之下是個悲劇，但其實是在告訴大家，不論人生課題有多艱難，都有解方。劉若英作為《忘了我記得》的導演以及共同編劇，她以女性細膩、內斂的鏡頭語言，直視當代中年面臨的照護焦慮、身分認同與遺憾修復，悲喜交織卻不流於煽情，精準擊中許多觀眾的淚點。以下5個最具體、最打動觀眾的亮點：過去描寫家庭長照或失智症的影劇多半偏向苦情與沉重，但這部劇最特別的設定是謝盈萱飾演的女主角「程樂樂」，白天在便利商店為生計奔波，晚上則站在俱樂部講脫口秀。她把生活中最窒息的爛事：中年失業、照顧失智父親的焦慮、瀕臨崩潰的婚姻等等，通通寫成台上的自嘲段子，用「笑中帶淚」的方式，化解本來那些不堪的難關。金馬影帝秦漢時隔多年回歸台劇，脫下過往溫文儒雅的男神形象，飾演患有阿茲海默症的海軍退役輪機長「程光齊」。劉若英把秦漢私下對「外星人探索」的執迷融入了人設。他不是一開始就呈現悲慘的病態，而是講冷笑話、戴著耳機隨性跳舞、思維跳脫得像個外星人的頑童老爸；到了後期，他因病況惡化出現譫妄、記憶錯亂、甚至在病榻前懇求女兒「不要送走我」，眼神流露出的恐懼與脆弱極具穿透力，這也是他能奪下迷你劇集視帝的關鍵演技。劇中有兩場戲被全網封為「核彈級催淚」名場面。其中一場是父女雨中漫舞的橋段，小時候是父親牽著樂樂在雨中盡情跳舞，到了第7集，病重的父親坐在輪椅上，樂樂推著他再次在雨中起舞，身分反轉象徵著「換女兒替爸爸撐起這片天」，儘管樂樂嘴硬，但她又何嘗不想放下一切生活瑣事，只陪父親快樂過完每一天。另一段催淚名場面則是樂樂找到爸爸留下來的遺言影片，她這才知道，爸爸早在清醒時，就已透過影片向她交代後事，沒有煽情的告別，只有瑣碎的生活叮嚀，以及一句真誠的「我覺得妳很棒」，把親情間難以言說的愛刻畫得淋漓盡致。霍建華飾演的丈夫「張凱」與樂樂的婚姻走向終點，純粹是因為現實生活重擔與價值觀的分歧，與第三者一點關係都沒有。做為律師的張凱，在慶祝晉升的場合，會向同事撒謊說妻子在銀行上班，不敢對外坦言她脫口秀演員的身分，可以看出張凱對樂樂工作的不尊重。加上兩人收入落差造成的經濟壓力，本來樂樂是在他事業低潮時，為他鼓舞的曙光，如今卻成了令他厭煩的妻子，最後兩人在樂樂父親的生前告別式上平靜簽字離婚，展現了大人世界的體面放手，充滿無奈卻也成熟，比起狗血出軌的故事，更讓普通觀眾有帶入感。除了親情與愛情，劇中謝盈萱與劉品言、周采詩組成的閨蜜聚會「月經會」也是一大亮點。這不是勾心鬥角的塑料姊妹，而是單身女強人、全職家庭主婦與長照中年女子組在一起，各自面對生活難題，又在對方最需要時出現，例如陪伴生產、陪伴照顧等等，都遠比另一半帶給妳更大的溫暖，也為這部戲增添更多人味。