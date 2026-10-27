我是廣告 請繼續往下閱讀

Claude開發商Anthropic 週一提交首次公開發行（IPO）申請，重新點燃市場對AI投資熱情，另外，國際油價回落，可望抑制美國通膨，讓聯準會（Fed）維持利率，帶動美股四大指數同步勁揚。連休市4天的台股今（27）日開盤46211點，漲170點。截至9時15分，台股漲勢持續增加，漲346點、0.75%，成交量為2250億元。台積電（2330）今開盤2380元，小跌5元。隨後有負轉正，早盤增加20元，重返2400元。Claude開發商Anthropic申請股票首次公開發行（IPO），計劃以「ANT」為股票代碼掛牌，可望成為首家上市的先進AI模型開發商。此舉點燃美國AI股，美國四大指數漲幅達0.28%至2.82%，其中道瓊、那斯達克、標普500均止住跌勢。另一方面，國際油價高檔盤旋在每桶100美元之上，但整體趨勢呈現回落，這也讓市場預期Fed本週將維持利率不變。