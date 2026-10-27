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「魔鬼變天使」是否暗指沈伯洋？韓國瑜只回謝謝、加油

台北市長蔣萬安昨在敦化國中舉辦競選總部成立大會，立法院長韓國瑜到場站台時拋出「天使變魔鬼、魔鬼變天使」說法，讓外界解讀可能是在影射民進黨台北市長參選人沈伯洋。對此，韓國瑜今（27）日上午現身立法院，再被媒體追問「魔鬼變天使」是否暗指沈伯洋？但他並未正面回應，只連說「謝謝、謝謝」後繼續往前走；不過面對記者持續追問「那您是不是有曾經從天使變成魔鬼，被圍攻過？」韓國瑜雖已逐漸走遠，卻仍舉起手、握拳喊了一聲「加油」。韓國瑜昨替蔣萬安站台時指出，蔣萬安近來遭到媒體、網路與政論節目集中攻擊，直言這「不叫民主，這叫政治謀殺」，並形容若95％的媒體與網路都集中攻擊一個人，「天使也會變成魔鬼」；反過來，如果都在捧同一個人，「魔鬼也會變成天使」，相關說法隨即被外界解讀是在暗指沈伯洋。沈伯洋昨晚受訪時則對此表示，韓國瑜「向來妙語如珠」，若有具體事例，可以請韓國瑜進一步說明；他強調，他一路都主張正面選戰，對手過去經歷不在評論範圍，家人也不應被牽扯其中。而針對昨日說法，韓國瑜今上午現身立法院時，再被媒體追問，所謂「魔鬼變天使」是否在指沈伯洋？但面對記者提問，韓國瑜並未正面說明，只連續回應「謝謝、謝謝」，隨即繼續往前走。然而面對記者持續追問「那您是不是有曾經從天使變成魔鬼，被圍攻過？」韓國瑜雖已逐漸走遠，卻在已經背對媒體時，仍突然舉起手、握拳喊了一聲「加油」，之後便離開現場。