煙花颱風持續在海上吸收能量，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今（27）日煙花有機會增強為強烈颱風，未來4天穩定向西，周末開始往西北轉彎，接近台灣機率較低，氣象專家賈新興則認為，煙花將在日本東南方外海轉向遠離，對台灣及日本陸地沒有直接威脅，但沿海仍須留意長浪。
發展條件良好 煙花最快今天轉強颱
曾昭誠指出，煙花颱風最初生成位置較東邊，在太平洋海溫偏高、路徑往西的情況下，持續在海上吸收能量，目前近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑120公里，預估今天有機會突破強颱門檻（近中心風速每秒51公尺），七級風暴風半徑上看200公里。
路徑周末北轉 對台無風雨影響
曾昭誠說明，未來4天，煙花颱風受高壓導引穩定往西，周末（10月31日至11月1日）會開始出現往「西北轉彎」的變化，最終會抵達日本南方海面，北轉過程中接近台灣的機率較低，颱風動態還需要密切觀察。
賈新興則提及，Google 1000 組大規模系集預報資料，煙花颱風穩定朝西北西移動，之後會在日本東南方外海轉向大迴轉遠離，距離台灣非常遙遠，對台灣、甚至對日本陸地都沒有直接威脅，不過要注意沿海可能有長浪發生。
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曾昭誠指出，煙花颱風最初生成位置較東邊，在太平洋海溫偏高、路徑往西的情況下，持續在海上吸收能量，目前近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑120公里，預估今天有機會突破強颱門檻（近中心風速每秒51公尺），七級風暴風半徑上看200公里。
曾昭誠說明，未來4天，煙花颱風受高壓導引穩定往西，周末（10月31日至11月1日）會開始出現往「西北轉彎」的變化，最終會抵達日本南方海面，北轉過程中接近台灣的機率較低，颱風動態還需要密切觀察。
賈新興則提及，Google 1000 組大規模系集預報資料，煙花颱風穩定朝西北西移動，之後會在日本東南方外海轉向大迴轉遠離，距離台灣非常遙遠，對台灣、甚至對日本陸地都沒有直接威脅，不過要注意沿海可能有長浪發生。