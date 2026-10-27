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CFO不敵T1跌至1勝2敗 後續賽事不能再輸

▲LOL《英雄聯盟》2026 世界大賽，T1 擊敗 CFO 後戰績為2勝1敗，距離8強僅剩1場 BO3 勝利。（圖／LOL Esports Flickr）

BLG搶下關鍵勝利 AL、TSW 告別世界賽

▲中國 LPL 第一種子 AL，本屆 LOL 世界大賽以0勝3敗的戰績，黯然離開賽場。（圖／LOL Esports Flickr）

LOL《英雄聯盟》2026 世界大賽瑞士制賽事持續進行，今（26）日凌晨迎來第3輪後半段賽程，台灣戰隊 CFO 不敵衛冕軍 T1，戰績下滑至1勝2敗，接下來將面臨不能再輸的壓力。後續 BLG 擊敗 KC，TL 與 LOS 也分別在BO3生死戰獲勝，中國 LPL 第一種子 AL、太平洋 LCP 第一種子 TSW 都確定遭到淘汰。CFO 與 T1 的交手中，開局雙方下路爆發塔殺，T1 雖然先取得擊殺，但 CFO 也成功換掉 Peyz 的燼，隨後 Kino 與 Doggo 轉往上路支援，成功擊殺 Doran 的安比薩，Doggo 的凱莎在前期累積3顆擊殺，幫助 CFO 一度建立近2000金幣的經濟領先。但遊戲第24分鐘左右，CFO 在中路推進時遭到T1反打，Peyz 搭配 Doran 進場，率先擊殺 Doggo，隨後 T1 持續追擊，打出「0換5」團滅CFO，瞬間扭轉戰局，T1 趁勢拿下巴龍，並耗時27分鐘取勝。這場敗仗讓CFO戰績來到1勝2敗，T1則成功挺進2勝1敗組，距離8強更近一步。另一場單場決勝賽由中國戰隊 BLG 對上歐洲戰隊 KC，最終 BLG 獲勝，戰績提升至2勝1敗，KC則跌至1勝2敗。至於兩場 Bo3 淘汰賽，巴西戰隊 LOS 以 2:0 擊敗越南代表 TSW，北美戰隊 TL 則以 2:0 戰勝中國戰隊 AL。兩支獲勝隊伍都成功將戰績提升至1勝2敗，保住繼續競爭的機會；反觀TSW與AL連吞3敗，戰績0勝3敗，確定告別 LOL 世界賽2026《英雄聯盟》世界大賽瑞士制階段共有5輪賽事，各隊必須累積3勝才能晉級淘汰賽，累積3敗則會直接遭到淘汰，前2支取得3勝的隊伍為韓國戰隊 Gen.G 與 DK，兩隊已率先鎖定8強席次。第3輪賽事結束後，CFO與KC同樣落入1勝2敗組，後續每一場比賽都將攸關能否延續世界賽旅程。第4輪賽事預計於10月28日起登場，接下來各隊將繼續爭奪剩餘的8強名額。