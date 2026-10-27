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賴瑞隆抽5號 喊「高雄未來，5你5我」

柯志恩抽3號 喊「3出奇蹟、翻轉高雄」

九合一大選倒數32天，高雄市選委會今（27）日上午辦理市長、市議員候選人號次抽籤，5名市長候選人號次全數出爐，國民黨柯志恩抽到3號、民進黨賴瑞隆則抽到5號；2人入場後握手致意，雙方支持者則在場外高喊口號互別苗頭。此次高雄市長選舉共有5人完成登記，包括司法改革黨張靜抽到1號、王肇民2號、國民黨柯志恩3號、洪方隆4號、民進黨賴瑞隆5號。賴瑞隆抽中5號後，陣營隨即喊出「高雄未來，5你5我」，並將展開車隊掃街，與黨籍議員候選人及支持者共同衝刺，力拚「市長接棒、議會過半」。柯志恩則抽到3號，陣營喊出「3出奇蹟，翻轉高雄」。抽籤結束後，柯志恩規畫進行大型車隊掃街，從文化中心出發，行經一心路、二聖路、三多路、四維路、五福路、六合路、七賢路、八德路、九如路至十全路，並以「一心一意到十全十美」作為車掃主軸。抽籤現場藍綠陣營也各自集結支持者，國民黨一方高喊「高雄市長，柯志恩」、「議員全壘打」；民進黨則喊出「你的市長賴瑞隆」、「我們的市長賴瑞隆」、「議員全壘打」。