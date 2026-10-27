我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞大附醫骨科主治醫師羅達富指出，脊椎結核比起一般退化性脊椎疾病更為少見。（圖／亞大附醫提供）

腰痛、腳麻不一定是單純累！一名30多歲外籍照護員是自己常彎腰、搬物品導致症狀出現，但進一步檢查發現是「腰椎遭結核菌侵犯」，甚至擴散到右側腰髂肌膿瘍，經醫師透過內視鏡清創、減壓等，並搭配藥物治療，症狀改善，術後一週順利出院。亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師羅達富表示，患者平時照顧病家，工作經常需要彎腰及搬動物品，原先將腰痛歸因於勞累，但疼痛持續未改善，甚至出現左腳痠麻，就醫安排影像檢查發現，腰椎與薦椎交界處已有「骨質破壞」，後續檢查確認為「脊椎結核」。由於患者已有骨頭破壞、膿瘍及神經症狀，羅達富說明，經醫療團隊評估後，除了使用抗結核藥物，也安排「雙通道脊椎內視鏡手術」清除感染組織、解除神經壓迫，並重建脊椎穩定性。術後也給予患者完整抗結核藥物療程，恢復情況良好，腰部疼痛及下肢症狀逐漸改善，手術後一週後即順利出院，後續接受抗結核藥物及門診追蹤。羅達富指出，脊椎結核是「結核菌侵犯脊椎」所引起的感染，比起一般退化性脊椎疾病更為少見，致病原因是結核菌經血液循環到達脊椎，逐漸「破壞椎體」及「椎間盤」，感染也可能向周圍組織擴散，在連接腰椎與大腿的深層肌肉形成膿瘍。病情嚴重時，可能造成脊椎不穩、變形及神經壓迫，影響行走能力。羅達富說，由於脊椎結核症狀不明顯，進展也相對緩慢，個案不一定會有明顯發燒情況，早期僅腰痛、背痛或疲倦、下肢酸麻等，容易被誤認為肌肉拉傷、坐骨神經痛或是一般椎間盤疾病，許多患者常靠止痛藥暫時壓住疼痛，並未找出原因，感染就持續破壞骨頭。羅達富提醒，腰痛若持續數週、逐漸加劇，或夜間、休息時仍明顯疼痛，合併發燒、盜汗、體重下降，就應儘早檢查，若出現腳無力、行走困難或大小便控制異常，更應立即就醫，尤其本身若有結核病史、接觸史及用藥情形，應主動告知，有助醫師及早辨識病因。