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鄭麗文淪造勢暖場不滿 傳斥責李乾龍

國民黨主席鄭麗文近期接連出席黨內台中市長候選人江啟臣、新北市長候選人李四川及台北市長蔣萬安的競選造勢活動，卻屢屢被安排在活動前段「暖場」，致詞後便離開，未能與壓軸登場的「禿子、燕子、漢子」同台。根據媒體今（27）日報導，部分候選人團隊原本根本不打算邀請鄭麗文，其中蔣萬安團隊更曾考慮比照「桃園模式」，不邀她出席，最後才妥協；而對於接連遭到如此安排，鄭麗文私下相當不滿，甚至傳出她在李四川造勢活動致詞後，當場斥責負責與新北聯繫的黨秘書長李乾龍，抱怨為何要讓她淪為暖場角色？根據《自由時報》今報導，鄭麗文對接連被安排暖場相當不滿，尤其10月4日出席李四川「我們都挺李四川」造勢活動時，被安排在前台北縣長周錫瑋之後致詞、在民眾黨主席黃國昌上台後離場。而約15分鐘後，立法院長韓國瑜才登台，迎接李四川、侯友宜及蔣萬安「北北連線」大進場。傳出鄭麗文因不滿自己被排除在壓軸合體之外，下台後還當場斥責負責與新北聯繫的國民黨秘書長李乾龍，抱怨為何要安排她暖場？根據報導，在台中江啟臣的競選總部成立大會上，鄭麗文也被安排在前台中市長胡志強之後致詞，講完便離場，未能參與韓國瑜、侯友宜、盧秀燕與江啟臣的壓軸合體。當天現場還傳出插曲，原本為「四子」保留的中央進場走道，鄭麗文抵達時也直接走入，沿途與支持者握手，據稱讓江啟臣團隊一度錯愕。該報導也指出，蔣萬安的團隊原先並無邀請鄭麗文參加競選總部成立大會，是最後才妥協安排她提前登台致詞。鄭麗文公開行程為下午2時到場，但韓國瑜、侯友宜、盧秀燕與蔣萬安的合體則安排在下午3時35分，當天並無同台行程。值得注意的是，鄭麗文今年2月曾自信表示，「鄭習會」對年底地方選舉將是「大加分、大利多」，如今卻傳出多位藍營候選人不願與她同台。