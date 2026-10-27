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▲秦漢憑《忘了我記得》拿下金鐘迷你劇集男主角獎，劉若英（如圖）昨晚上台代替領獎。（圖／三立提供）

▲謝盈萱在婚禮上講笑話的場面被質疑抄襲《漫才梅索太太》。（圖／翻攝自Netflix）





Netflix獨家播出的熱門台劇《忘了我記得》昨（26）日在第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮上，抱回6座獎盃，但該劇去年一度遭質疑抄襲經典美劇《漫才梅索太太》，引發劇迷論戰。面對外界抄襲指控，Netflix當時立刻發布聲明，強勢否認，強調該劇自籌備到後製皆貫徹原創精神，並非抄襲之作。《忘了我記得》由劉若英執導並參與編劇，集結謝盈萱、霍建華及睽違24年重返台劇的秦漢共同主演，細膩刻劃父女情深與中年婚姻困境，上線後隨即引爆追劇熱潮。昨日秦漢更憑該劇獲得迷你劇集（電視電影）男主角獎，劇組還抱回攝影、剪輯、燈光、美術設計、造型設計等技術類獎項。但去年該劇播出時，作家唐墨曾於社群公開點名，直指第1集中，謝盈萱飾演的「程樂樂」身穿婚紗上台講單口喜劇，與《漫才梅索太太》女主角米琪出場的設定如出一轍；第3集女主角在台上數落婚姻、遭台下丈夫撞見後憤而離席的衝突畫面，更是照搬《漫才梅索太太》的劇情，唐墨因此批評《忘了我記得》未做好紮實田調。面對抄襲疑雲，Netflix當時正面回擊，透過聲明回應：「Netflix公開創作理念，認為劇情取材自真實社會場景，用脫口秀化解悲劇，正如許多喜劇演員一樣，將生活中的悲慘事件化作幽默的段子：「Netflix不逃避的態度收穫一波好評，雖然仍有觀眾認為部分劇情太雷同，但也有粉絲護航，認為戲劇創作難免有巧合，就像許多拍離婚的電視劇，正宮都會被小三氣死一樣。而導演身兼共同編劇的劉若英也在社群發文，自嘲：「《忘了我記得》，拍的時候我們一邊罵自己幹嘛寫那麼難演的戲」，她更直言：「每一句台詞，當初我和編劇寫下的時候，用的眼淚不比你們少。」藉此強調劇情與台詞都是原創，希望觀眾能看到他們的用心，抄襲疑雲自然也被瓦解。