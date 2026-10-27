全球科技巨頭每年投入數千億美元建置資料中心、採購半導體及擴充電力基礎設施，人工智慧（AI）投資熱潮能否持續，也成為市場關注焦點。隨著投資人開始擔憂AI支出可能放緩、企業難以獲得預期回報，外媒分析，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）投資組合中的蘋果（Apple）與Google母公司Alphabet，憑藉成熟的商業模式與穩定現金流，即使AI發展不如預期，仍具備長期競爭優勢。
根據《The Motley Fool》報導，巴菲特長期偏好具有持久競爭優勢、獲利可預測，以及管理團隊能有效運用資本的企業，而非單純押注下一波科技突破。蘋果與Alphabet雖然都積極布局AI，但兩家公司的成長前景並不完全仰賴AI技術成功。
蘋果不只靠賣iPhone 服務業務創造穩定收入
波克夏自2016年開始投資蘋果，當時生成式AI尚未成為華爾街熱門題材。巴菲特看中的不只是蘋果的硬體產品，更包括品牌忠誠度、龐大的用戶基礎，以及能讓消費者持續使用旗下產品與服務的生態系。
這些優勢構成巴菲特所重視的「經濟護城河」，讓企業能夠長期維持競爭力與獲利能力。
除了iPhone等硬體產品，蘋果也透過App Store、iCloud、Apple Music及AppleCare等服務，從全球數十億台已售出的裝置持續創造收入。
這意味著，即使消費者沒有每年更換新款iPhone，蘋果仍能透過訂閱服務及其他業務獲得收益。
報導指出，AI未來雖然可能強化蘋果產品功能、刺激換機需求，但蘋果並不需要讓AI成為最大營收來源，就能維持既有業務運作。
此外，蘋果長期透過股票回購及發放股息回饋股東，也符合巴菲特偏好的資本配置方式。儘管波克夏近年持續減持蘋果股票，蘋果仍是其最大持股。
Alphabet擁Google、YouTube AI是成長助力而非唯一支柱
相較於蘋果，Alphabet是波克夏較新的科技投資標的。波克夏於2025年11月首次揭露持有Alphabet股票，並在之後增加持股。
Alphabet旗下擁有Google搜尋引擎與YouTube兩大平台，具備成熟的數位廣告業務，同時經營雲端運算及訂閱服務，收入來源相對多元。
近年來，Alphabet積極將Gemini AI模型整合至Google搜尋、Workspace、Android及Google Cloud等產品，試圖透過AI提升既有服務的競爭力。
不過，報導認為，Alphabet與完全仰賴AI技術商業化的新創企業不同，即使AI投資回報未達預期，Google搜尋、YouTube及雲端業務仍擁有既有客戶與營收基礎。
換言之，AI對Alphabet而言是額外的成長動能，而非支撐整家公司營運的唯一條件。
AI技術成功不等於股票一定賺錢 投資人仍須留意估值
《The Motley Fool》指出，AI投資最大的風險未必是技術本身失敗，而是市場可能高估個別企業能從AI獲得的實際收益。
歷史上不乏改變社會運作方式的新技術，但並非所有參與其中的企業，都能為股東創造理想報酬。
相較之下，蘋果與Alphabet已建立龐大的用戶基礎、知名品牌及多元收入來源，也具備投入AI研發所需的財務能力，不必完全依靠AI投資回收來維持營運。
因此報導認為，兩家公司符合巴菲特重視長期競爭優勢與穩定現金流的投資理念，適合列入長期投資觀察名單。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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蘋果不只靠賣iPhone 服務業務創造穩定收入
波克夏自2016年開始投資蘋果，當時生成式AI尚未成為華爾街熱門題材。巴菲特看中的不只是蘋果的硬體產品，更包括品牌忠誠度、龐大的用戶基礎，以及能讓消費者持續使用旗下產品與服務的生態系。
這些優勢構成巴菲特所重視的「經濟護城河」，讓企業能夠長期維持競爭力與獲利能力。
除了iPhone等硬體產品，蘋果也透過App Store、iCloud、Apple Music及AppleCare等服務，從全球數十億台已售出的裝置持續創造收入。
這意味著，即使消費者沒有每年更換新款iPhone，蘋果仍能透過訂閱服務及其他業務獲得收益。
報導指出，AI未來雖然可能強化蘋果產品功能、刺激換機需求，但蘋果並不需要讓AI成為最大營收來源，就能維持既有業務運作。
此外，蘋果長期透過股票回購及發放股息回饋股東，也符合巴菲特偏好的資本配置方式。儘管波克夏近年持續減持蘋果股票，蘋果仍是其最大持股。
相較於蘋果，Alphabet是波克夏較新的科技投資標的。波克夏於2025年11月首次揭露持有Alphabet股票，並在之後增加持股。
Alphabet旗下擁有Google搜尋引擎與YouTube兩大平台，具備成熟的數位廣告業務，同時經營雲端運算及訂閱服務，收入來源相對多元。
近年來，Alphabet積極將Gemini AI模型整合至Google搜尋、Workspace、Android及Google Cloud等產品，試圖透過AI提升既有服務的競爭力。
不過，報導認為，Alphabet與完全仰賴AI技術商業化的新創企業不同，即使AI投資回報未達預期，Google搜尋、YouTube及雲端業務仍擁有既有客戶與營收基礎。
換言之，AI對Alphabet而言是額外的成長動能，而非支撐整家公司營運的唯一條件。
《The Motley Fool》指出，AI投資最大的風險未必是技術本身失敗，而是市場可能高估個別企業能從AI獲得的實際收益。
歷史上不乏改變社會運作方式的新技術，但並非所有參與其中的企業，都能為股東創造理想報酬。
相較之下，蘋果與Alphabet已建立龐大的用戶基礎、知名品牌及多元收入來源，也具備投入AI研發所需的財務能力，不必完全依靠AI投資回收來維持營運。
因此報導認為，兩家公司符合巴菲特重視長期競爭優勢與穩定現金流的投資理念，適合列入長期投資觀察名單。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。