我是廣告 請繼續往下閱讀

李四川抽中3號 江怡臻喊「川好勢、萬事OK」

主打42年市政經驗 李四川提逾20項政見

新北市長候選人號次抽籤今（27）日登場，國民黨新北市長候選人李四川由競選辦公室主任江怡臻攜手多位青年夥伴代為抽籤，最終抽中「3號」，現場眾人高喊「票投3，挺四川！」江怡臻表示，李四川將以42年工程實務與市政經驗，無縫接軌新北市長侯友宜的施政成果，並喊出「票投李四川，川好勢（台語：準備好了），萬事OK！」李四川號次抽籤結果為「3號」，青年夥伴現場高喊「票投3、挺四川」。江怡臻表示，3號的OK手勢，代表未來新北市長由李四川接棒，一定「川好勢（台語：準備好），萬事OK！」李四川將以42年紮實的工程與市政經驗，全力接棒侯友宜，延續8年的市政基礎，以務實穩健、專業治理帶領新北持續發展。江怡臻表示，李四川今天一早前往蘆洲湧蓮寺參與南海觀音佛祖聖駕遶境，緊接著展開市場掃街，因此特別委由她與青年夥伴代表抽籤，作為李四川的最佳分身。明天李四川也將攜手所有議員候選人，展開全市路口拜票，結合跨世代的活力、想法與創意，以及不分族群的力量，共同投入選戰，為新北市民拚建設。江怡臻指出，新北市擁有404萬市民，是全國人口最多、多元共融的城市，需要「海納百川、匯集眾力」。李四川目前已提出超過20項具體政見，包括「軌道建設123」打造雙北30分鐘核心生活圈、「串聯AI科技產業廊帶」促進新北產業發展及在地就業、「都更5夠力」加速老舊社區都更，以及「校校有公托」、「育嬰留停100%全薪」等育兒友善政策。江怡臻強調，李四川將持續深入新北29區，秉持一步一腳印、踏實做事的精神，從市民需求出發，將民意化為有感施政，並把畢生經驗與歷練奉獻給新北市。