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搭高鐵「信用卡升等」優惠倒數！明年起取消

▲持指定信用卡搭高鐵，過去有機會用較低成本享受商務車廂服務。（圖／NOWNEWS資料照）

目前已確認停止優惠的銀行

搭高鐵想用信用卡免費升等商務車廂的民眾要注意了！玉山、台新、上海商銀、彰化、永豐、第一及華南銀行等7家銀行表示，這項優惠將於2026年12月31日截止，明年起不再適用。過去持指定信用卡購買標準車廂車票，可依銀行規則免費升等、加價升等，或使用紅利點數及哩程數折抵。官方公告，此次調整與台灣高鐵合作政策或營運策略變動有關，但高鐵尚未公布具體原因，其他銀行是否跟進也有待確認。根據台灣高鐵官網資訊，現行信用卡商務車廂升等方案依各銀行規定，提供指定卡別免費升等、支付額外費用升等，或使用信用卡紅利點數、哩程數折抵等方式，讓旅客將標準車廂對號座升等為商務車廂，相關活動期限至2026年12月31日。對此，整形外科醫師薛榮華昨（26）日在Threads發文指出，過去持指定信用卡購買高鐵車票，就有機會免費升等商務車廂，或透過加價、紅利點數及哩程數折抵等方式享有優惠，如今這項福利即將在年底結束。目前高鐵尚未公開說明此次調整合作政策的具體原因，其他合作銀行是否也會停止相關服務，仍須以各銀行後續公告為準。